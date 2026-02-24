Генштаб сообщил о новом редком применении ATACMS: какие важные цели поразили на ВОТ

В ночь на 24 февраля 2026 года ракетные войска Вооруженных сил Украины применили редкие ракеты ATACMS для удара по военным объектам Вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированных территориях. Для какой цели ВСУ не пожалели дефицитные дальнобойные средства поражения, которые перед этим били по Крыму?

Под ночную воздушную атаку ВСУ попали семь военных объектов противника, говорится в отчете Генштаба, который появился днем 24 февраля. Все точки поражения находятся неподалеку от линии соприкосновения в Донецкой и Запорожской областях и попадают в зону поражения обеих версий ракет ATACMS, которые США предоставили Украине до начала 2025 года.

Украинское командование сообщило об использовании ATACMS. Первая озвученная цель ночной атаки — пункт управления 5-й армии ВС РФ в селе Новопетровка Донецкой области: вероятно, именно туда ударили дальнобойные и высокоточные американские ракеты (требует подтверждения).

Другие цели удара по ВС РФ в ночь на 24 февраля:

склад материально-технических средств (МТО) подразделения БпЛА "Рубикон" — село Васильевка , ВОТ Запорожская область;

, ВОТ Запорожская область; два склада боеприпасов и МТО других подразделений российской армии — первое попадание в селе Приазовское ВОТ Донецкой области, второе — в Александровка ВОТ Запорожской области;

ВОТ Донецкой области, второе — в ВОТ Запорожской области; ремонтная база — Акимовка ВОТ Запорожской области;

ВОТ Запорожской области; два пункта управления на разных участках фронта — командный пункт "плюс" пункт управления БпЛА в селе Удачном и пункт управления БпЛА в Покровске на ВОТ Донецкой области.

На Google maps можно обозначить точки, которые атаковали средства поражения ВСУ в ночь на 24 февраля. Видим, что Новопетровка, ориентировочно, на расстоянии 60 км от фронта, Новоазовское и Акимовка — около 100-120 км (если нет путаницы с одноименными селами). Указанные села — на самой большой дистанции и действительно могли попасть в зону досягаемости ракет ATACMS.

Ракеты ATACMS — карта отработок ВСУ в ночь на 24 февраля 2026 года Фото: Google Maps

Ракеты ATACMS — детали

Отметим, Фокус писал о ракетах ATACMS, которые США отправили Украине во времена предыдущего президента Джо Байдена. ATACMS — дальнобойные высокоточные средства поражения, которые запускают РСЗО HIMARS и M270 MLRS. Дальность ракет, в зависимости от варианта, — 165-300 км, вес боевой части — 300-500 кг. Согласно данным агентства AP, по состоянию на май 2025 года в ВСУ якобы не должно было остаться ATACMS, поскольку Вашингтон их предоставил около 40-50 ед. и все уже использованы. При этом разрешение на дальнобойные удары по военным целям в РФ Байден предоставил только в ноябре 2024 года, в конце второго года войны РФ.

Между тем Генштаб информировал о трех случаях применения ATACMS (включительно с 24 февраля 2026 года). Первый случай — удар 30 мая 2024 года по паромной переправе через Керченский пролив рядом с Крымским мостом. При этом отметили, что средство поражения обошло средства ПВО ВС РФ ("Панцирь", "Тор", "Триумф"), в том числе, — и комплексы РЭБ. Второй случай — 18 ноября 2025 года по территории Российской Федерации. OSINTеры написали, что может идти речь об ударе четырех ATACNS по авиабазе "Балтимор" в Воронежской области.

Напоминаем, 21 февраля стало известно об ударе крылатой ракеты украинского производства "Фламинго" по Воткинскому заводу, который производит ракеты "Искандер" и "Орешник" ВС РФ.