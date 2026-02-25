"Є багато креативних речей": Віткофф пояснив, без чого не буде мирної угоди між Україною та РФ
Ніякої мирної угоди між Україною та РФ ніколи не буде, якщо українці не матимуть відчуття, що російська агресія не повториться знову.
Переговорна команда прагне "зробити все можливе" для прогресу у мирних перемовинах, заявив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф.
"Наша політика полягає в тому, що мирної угоди не може бути, доки український народ не буде твердо переконаний, що це ніколи не повториться. І наші протоколи безпеки розроблені для того, аби люди мали сильне відчуття, що вони зможуть жити в мирі, мати життя для своїх дітей, не мати такого насилля між двома країнами, і що цей конфлікт ніколи більше не повториться", — сказав Віткофф.
Він підкреслив, що США зроблять все можливе, щоб допомогти українцям "знайти правильне рішення", щоб українці могли жити в мирі.
"На столі є багато креативних ідей, які я сьогодні не обговорюватиму, бо це, ймовірно, було б недоречно, але це речі, які ніколи раніше не обговорювалися, і вони розумні, обґрунтовані та раціональні, і те, що вони не працюють, не означає, що ми не продовжуємо намагатися… Це справді важливо для нас. Нам не байдуже", — наголосив Віткофф.
Нагадаємо, 18 лютого Віткофф заявив. що бачить "суттєвий прогрес" під час тристоронніх перемовин у Женеві.
24 лютого Володимир Зеленський розкритикував плани "заморозки" війни.