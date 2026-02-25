"Есть много креативных вещей": Виткофф объяснил, без чего не будет мирного соглашения между Украиной и РФ

Никакого мирного соглашения между Украиной и РФ никогда не будет, если украинцы не будут иметь ощущения, что российская агрессия не повторится снова.

Переговорная команда стремится "сделать все возможное" для прогресса в мирных переговорах, заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

"Наша политика заключается в том, что мирного соглашения не может быть, пока украинский народ не будет твердо убежден, что это никогда не повторится. И наши протоколы безопасности разработаны для того, чтобы люди имели сильное ощущение, что они смогут жить в мире, иметь жизнь для своих детей, не иметь такого насилия между двумя странами, и что этот конфликт никогда больше не повторится", — сказал Виткофф.

Он подчеркнул, что США сделают все возможное, чтобы помочь украинцам "найти правильное решение", чтобы украинцы могли жить в мире.

Відео дня

"На столе есть много креативных идей, которые я сегодня не буду обсуждать, потому что это, вероятно, было бы неуместно, но это вещи, которые никогда раньше не обсуждались, и они разумные, обоснованные и рациональные, и то, что они не работают, не означает, что мы не продолжаем пытаться... Это действительно важно для нас. Нам не безразлично", — подчеркнул Уиткофф.

Напомним, 18 февраля Виткофф заявил. что видит "существенный прогресс" во время трехсторонних переговоров в Женеве.

24 февраля Владимир Зеленский раскритиковал планы "заморозки" войны.