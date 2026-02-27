Британські та французькі десантники завершують підготовку до миротворчої місії, яку можуть виконувати в разі підписання мирної угоди між Росією та Україною. Перед тим президент України Володимир Зеленський казав, що Велика Британія і Франція відправлять в Україну близько 5 000 солдатів.

Про підготовку до потенційного завершення війни в Україні миротворчих військ Великої Британії та Франції пише The Telegraph. За словами журналістів, навчання проходили на четверті роковини повномасштабної російсько-української війни в Бретані: понад 600 солдатів з британської 16-ї десантно-штурмової бригади провели імітацію повітряного рейду з 11-ю парашутно-десантною бригадою Франції.

За кілька тижнів до того прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер казав, що його країна разом із Францією очолять миротворчу місію в Україні, якщо буде досягнуто мирної угоди. При цьому підрозділи, які можуть бути розгорнути в такій операції, офіційно не оголошені, та журналісти з посиланням на джерело в оборонному відомстві зазначають, що 16-та десантно-штурмова бригада входить до числа високоготових сил, які можна буде розгорнути в стислі терміни.

При цьому автори статті ставлять під сумнів здатність Британії направити в Україну тисячі військовослужбовців, оскільки її армія скоротилася до близько 70 000 військових — це найменший показник за понад 200 років. Прем'єр-міністра попередили, що для відправлення повністю оснащеної бригади в Україну потрібно буде вивести війська з Естонії та Кіпру.

Міністр збройних сил Ел Карнс заявив 25 лютого, що Велика Британія перебуває за три роки від великої війни. За його словами, країна до цього не готова.

"Коли йдеться про стримування Росії, у нас є від трьох до п’яти років, перш ніж нам доведеться вести значну конфронтацію з великою державою, географічно обмежений конфлікт у тій чи іншій формі", — сказав британський міністр газеті The Times.

В Міністерстві оборони повідомили, що близько 2 000 британських та французьких військових випробувальній місії з "підтримки союзника НАТО у боротьбі з повстанцями та загрозою вторгнення" — навчаннях "Оріон". Вони почалися 24 лютого з висадки військовослужбовців з транспортних літаків Королівських ВПС та Повітряної та космічної армії та триватимуть до 3 березня. Військові окопалися, зайняли оборонні позиції та відбиватимуть імітацію нападів, а після цього влаштовуватимуть засідки та атаки на противника.

"Ці навчання дозволяють нам випробувати нові структури та обладнання, зокрема в сферах гібридних комунікаційних мереж та інтеграції безпілотників. Здатність до інновацій та швидкої адаптації зараз є ключовим фактором у збереженні переваги на полі бою", — сказав відповідальний за навчання французький командувач, генерал Рено Ронде.

Нагадаємо, 24 лютого The Telegraph писав, що лідери Європи чекатимуть "дозволу" російського диктатора Володимира Путіна на розміщення миротворців в Україні. За словами журналістів, європейці побоюються, що інакше Кремль вважатиме миротворчий контингент законною військовою ціллю.

13 лютого ЗМІ з посиланням на опитування, проведене незалежною компанією Public First у США, Канаді, Великій Британії, Франції та Німеччині, писали, що більшість німців і французів не підтримують відправлення своїх військових до України. При цьому в Британії готовність до відправлення миротворців в Україну висловила більшість населення.