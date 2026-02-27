Британия и Франция готовят миротворцев к миссии в Украине: десант завершает обучение, — СМИ

Британские и французские десантники завершают подготовку к миротворческой миссии, которую могут выполнять в случае подписания мирного соглашения между Россией и Украиной. Перед тем президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Великобритания и Франция отправят в Украину около 5 000 солдат.

О подготовке к потенциальному завершению войны в Украине миротворческих войск Великобритании и Франции пишет The Telegraph. По словам журналистов, учения проходили на четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны в Бретани: более 600 солдат из британской 16-й десантно-штурмовой бригады провели имитацию воздушного рейда с 11-й парашютно-десантной бригадой Франции.

За несколько недель до того премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорил, что его страна вместе с Францией возглавят миротворческую миссию в Украине, если будет достигнуто мирное соглашение. При этом подразделения, которые могут быть развернуты в такой операции, официально не объявлены, но журналисты со ссылкой на источник в оборонном ведомстве отмечают, что 16-я десантно-штурмовая бригада входит в число высокоготовых сил, которые можно будет развернуть в сжатые сроки.

Відео дня

При этом авторы статьи ставят под сомнение способность Британии направить в Украину тысячи военнослужащих, поскольку ее армия сократилась до около 70 000 военных — это наименьший показатель за более чем 200 лет. Премьер-министра предупредили, что для отправки полностью оснащенной бригады в Украину нужно будет вывести войска из Эстонии и Кипра.

Министр вооруженных сил Эл Карнс заявил 25 февраля, что Великобритания находится в трех годах от большой войны. По его словам, страна к этому не готова.

"Когда речь идет о сдерживании России, у нас есть от трех до пяти лет, прежде чем нам придется вести значительную конфронтацию с крупной державой, географически ограниченный конфликт в той или иной форме", — сказал британский министр газете The Times.

В Министерстве обороны сообщили, что около 2 000 британских и французских военных в испытательной миссии по "поддержке союзника НАТО в борьбе с повстанцами и угрозой вторжения" — учениях "Орион". Они начались 24 февраля с высадки военнослужащих с транспортных самолетов Королевских ВВС и Воздушной и космической армии и продлятся до 3 марта. Военные окопались, заняли оборонительные позиции и будут отражать имитацию нападений, а после этого устраивать засады и атаки на противника.

"Эти учения позволяют нам испытать новые структуры и оборудование, в частности в сферах гибридных коммуникационных сетей и интеграции беспилотников. Способность к инновациям и быстрой адаптации сейчас является ключевым фактором в сохранении преимущества на поле боя", — сказал ответственный за обучение французский командующий, генерал Рено Ронде.

Напомним, 24 февраля The Telegraph писал, что лидеры Европы будут ждать "разрешения" российского диктатора Владимира Путина на размещение миротворцев в Украине. По словам журналистов, европейцы опасаются, что иначе Кремль будет считать миротворческий контингент законной военной целью.

13 февраля СМИ со ссылкой на опрос, проведенный независимой компанией Public First в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии, писали, что большинство немцев и французов не поддерживают отправку своих военных в Украину. При этом в Британии готовность к отправке миротворцев в Украину выразило большинство населения.