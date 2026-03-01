"Росія діє як мафія": Зеленський закликав Європу конфісковувати судна "тіньового флоту" РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів конфісковувати нафту з затриманих танкерів російського "тіньового флоту". За його словами, РФ "діє як мафіозна організація" та повинна отримувати жорстку відповідь.

Свою реакцію на захоплення танкера "тіньового флоту" РФ Володимир Зеленський опублікував у соцмережі X у відповідь на допис прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера. Він зазначив, що перехоплене судно перебуває під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії, проте продовжує незаконно перевозити російську нафту з "фальшивим прапором" і підробленими документами.

"Ми вітаємо ці рішучі дії проти плавучого гаманця Москви та дякуємо Франції за підтримку операції", — сказав президент України.

Він додав, що вважає за необхідно модернізувати європейське законодавство таким чином, щоб судна, які перевозять російські енергоносії, не просто затримувалися, а вилучалися, а нафта з них використовувалася на користь безпеки Європи.

"Ми повинні бути рішучими. Росія діє як мафіозна організація, і відповідь має відповідати цій реальності. Якщо вони відкидають правила заради війни, правила повинні передбачати чітку та тверду відповідь", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, про те, що Бельгія захопила "тіньовий" танкер РФ, 1 березня повідомив бельгійський міністр оборони Тео Франкен. За даними ЗМІ, мова йде про 180-метровий танкер Ethera — Міністерства фінансів США пов'язує його з сином радника ліквідованого верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї.

Про необхідність посилення протистояння "тіньовому флоту" і санкцій проти РФ президент України Володимир Зеленський казав і раніше, зокрема під час брифінгу 29 серпня 2025 року, коли різко відповів на ідею створення "буфера" для росіян.