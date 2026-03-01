"Россия действует как мафия": Зеленский призвал Европу конфисковывать суда "теневого флота" РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров конфисковывать нефть с задержанных танкеров российского "теневого флота". По его словам, РФ "действует как мафиозная организация" и должна получать жесткий ответ.

Свою реакцию на захват танкера "теневого флота" РФ Владимир Зеленский опубликовал в соцсети X в ответ на сообщение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Он отметил, что перехваченное судно находится под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании, однако продолжает незаконно перевозить российскую нефть с "фальшивым флагом" и поддельными документами.

"Мы приветствуем эти решительные действия против плавучего кошелька Москвы и благодарим Францию за поддержку операции", — сказал президент Украины.

Он добавил, что считает необходимым модернизировать европейское законодательство таким образом, чтобы суда, которые перевозят российские энергоносители, не просто задерживались, а изымались, а нефть с них использовалась в пользу безопасности Европы.

"Мы должны быть решительными. Россия действует как мафиозная организация, и ответ должен соответствовать этой реальности. Если они отвергают правила ради войны, правила должны предусматривать четкий и твердый ответ", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, о том, что Бельгия захватила "теневой" танкер РФ, 1 марта сообщил бельгийский министр обороны Тео Франкен. По данным СМИ, речь идет о 180-метровом танкере Ethera — Министерство финансов США связывает его с сыном советника ликвидированного верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.

О необходимости усиления противостояния "теневому флоту" и санкций против РФ президент Украины Владимир Зеленский говорил и раньше, в частности во время брифинга 29 августа 2025 года, когда резко ответил на идею создания "буфера" для россиян.