Іран може атакувати Україну в разі ескалації, — Defense Express

Іран володіє арсеналом балістичних ракет, які становлять небезпеку не тільки для Ізраїлю і сусідніх країн, а й здатні долетіти до Європи, зокрема до України.

Найбільш далекобійними іранськими балістичними ракетами вважаються рідкопаливні Khorramshahr, Sejjil, Ghadr і Emad, повідомляє Defense Express.

Однією з найпотужніших ракет є Khorramshahr із заявленою бойовою частиною 1800 кг і дальністю польоту до 2000 км. Якщо бойова частина буде меншою, дальність її польоту може досягати і 3000 км.

Для Emad, Ghadr і Sejjil вага бойових частин варіюється від 750 до 850 кг, а дальність — від 1700 до 2000 км відповідно.

Виходячи з цих даних, які раніше публікували іранські ресурси, аналітики Defense Express дійшли висновку, що з північного заходу Ірану балістичними ракетами середньої дальності Тегеран може атакувати Грецію, Болгарію, Румунію, де також розташовані американські бази, а також Україну і Молдову.

Відео дня

Якщо ж Іран вирішить застосувати Khorramshahr, зменшивши бойову частину, що така ракета за дальності польоту до 3000 км може сягнути Німеччини та Італії включно з їхніми столицями.

Щоб їх перехопити, необхідний американський компонент протиракетної оборони в Європі Aegis Ashore з ракетами SM-3, насамперед у Румунії в Девеселлі, а також ракетні есмінці класу Arleigh Burke в Середземному морі.

Якщо Тегеран вирішить атакувати Німеччину, Берлін зможе випробувати свою нову покупку — ізраїльську систему ПРО Arrow 3, яка набула попередньої операційної готовності наприкінці 2025 року.

За останніми даними, Іран під час своїх атак на Ірак, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ, Саудівську Аравію, Йорданію та Ізраїль використав уже більше 770 балістичних ракет і понад 906 дронів. Також за допомогою безпілотників атаковано бази повітряних сил Великої Британії на Кіпрі, через що оголошено евакуацію міжнародного аеропорту Пафос.

Ба більше, Греція оголосила про відправлення військових сил у Східне Середземномор'я для захисту Кіпру від можливих іранських атак. У регіон вирушать два фрегати і пара винищувачів F-16.

Надалі Тегеран може використовувати для далекобійних атак дрони, оскільки оригінальні іранські Shahed-136 мають дальність до 2500 км.

Військові оглядачі констатують, що Іран повторює стратегію РФ проти України. Зокрема, свої удари він спрямовує не лише на військові об'єкти, а й на аеропорти, порти та іншу критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, Іран завдав удару по найбільшому нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії, а також звинуватив Ізраїль і США в атаці на ядерний об'єкт у Натанзі.