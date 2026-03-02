Иран может атаковать Украину в случае эскалации, — Defense Express

Иран обладает арсеналом баллистических ракет, которые представляют опасность не только для Израиля и соседних стран, но способны долететь до Европы, в том числе до Украины.

Наиболее дальнобойными иранскими баллистическими ракетами считаются жидкотопливные Khorramshahr, Sejjil, Ghadr и Emad, сообщает Defense Express.

Одной из самых мощных ракет является Khorramshahr с заявленной боевой частью 1800 кг и дальностью полета до 2000 км. Если боевая часть буде меньше, дальность ее полета может достигать и 3000 км.

Для Emad, Ghadr и Sejjil вес боевых частей варьируется от 750 до 850 кг, а дальность – от 1700 до 2000 км соответственно.

Исходя из этих данных, которые ранее публиковали иранские ресурсы, аналитики Defense Express пришли к выводу, что с северо-запада Ирана баллистическими ракетами средней дальности Тегеран может атаковать Грецию, Болгарию, Румынию, где также находятся американские базы, а также Украину и Молдову.

Если же Иран решит применить Khorramshahr, уменьшив боевую часть, что такая ракета при дальности полета до 3000 км может достичь Германии и Италии включительно с их столицами.

Чтобы их перехватить, необходим американский компонент противоракетной обороны в Европе Aegis Ashore с ракетами SM-3, в первую очередь в Румынии в Девеселле, а также ракетные эсминцы класса Arleigh Burke в Средиземном море.

Если Тегеран решит атаковать Германию, Берлин сможет испытать свою новую покупку — израильскую систему ПРО Arrow 3, которая приобрела предварительную операционную готовность в конце 2025 года.

По последним данным, Иран в ходе своих атак по Ираку, Кувейту, Бахрейну, Катару, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и Израилю использовал уже более 770 баллистических ракет и свыше 906 дронов. Также с помощью беспилотников атакованы базы воздушных сил Великобритании на Кипре, из-за чего объявлена эвакуация международного аэропорта Пафос.

Более того, Греция объявила об отправке военных сил в Восточное Средиземноморье для защиты Кипра от возможных иранских атак. В регион отправятся два фрегата и пара истребителей F-16.

В дальнейшем Тегеран может использовать для дальнобойных атак дроны, поскольку оригинальные иранские Shahed-136 имеют дальность до 2500 км.

Военные обозреватели констатируют, что Иран повторяет стратегию РФ против Украины. В частности, свои удары он направляет не только на военные объекты, но и на аэропорты, порты и другую критическую инфраструктуру.

Напомним, Иран нанес удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии, а также обвинил Израиль и США в атаке на ядерный объект в Натанзе.