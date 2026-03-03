ЗС РФ вночі вдарили по Україні: ворожі БпЛА атакували склад на Одещині та історичний центр Харкова

В ніч на 3 березня російські війська атакували одразу кілька регіонів України — Одещину, Дніпропетровщину та Харків. Унаслідок ударів безпілотниками та артилерією пошкоджено об’єкти транспортної та житлової інфраструктури, але постраждалих немає.

Як повідомляють місцеві адміністрації та ЗМІ, на місцях працюють екстрені служби, а правоохоронці документують наслідки атак.

На своїй сторінці в Telegram голова Одеської ОДА Олег Кіпер написав, що в ніч на 3 березня область зазнала атаки ворожими ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару в регіоні пошкоджений склад сухих вантажів та дорожні контейнери, а також вибито скло в адміністративних будівлях. За його словами, на місцях ударів не було загорянь, а постраждалих не виявили. Наразі на місцях працюють екстрені та комунальні служби, а правоохоронці фіксують воєнні злочини РФ.

Публікація Олега Кіпера в Telegram

Крім того, як додав очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак в самій Одесі цієї ночі попри тривогу було спокійно.

"Комунальні служби на своїх місцях, соціальний транспорт вийшов на маршрути за графіком. Бажаю всім тихого та продуктивного вівторка", — зауважив він у своєму дописі.

Натомість цієї ночі ворог також атакував Дніпропетровськуобласть. Як зазначив на своїй сторінці в Telegram голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа, в ніч на 3 березня Нікопольщину обстріляли артилерією та FPV-дронами. Зокрема, під удари потрапили місто Нікополь та Покровська громада. На щастя, постраждалих серед населення немає. Також у відомстві зазначили, що захисники з ПвК "Схід" знищили у повітрі 13 ворожих безпілотників.

Публікація Олександра Ганжи в Telegram

У Харкові, як написав на своїй сторінці в Telegram міський голова Ігор Терехов, уламки ворожого дрона впали в Шевченківському районі. Пошкоджено вікна багатоквартирних будинків та кілька автомобілів, постраждалих немає. За інформацією місцевого видання "Думка", близько 7 ранку 3 березня у місті чути вибухи. В результаті атаки були пошкоджені будинки в історичному центрі Харкова.

Наслідки удару по Харкову 3 березня

Російський дрон, імовірно, збили в повітрі, оскільки він впав на тротуар і вибухнув.

"Судячи з розміру воронки, це був або Італмас, або начинена не на максимум Гербера, або навіть Молнія. Пошкоджені історичні будівлі, кілька автомобілів і тротуар", — йдеться в дописі.

