В Одесі та Чорноморську пролунали вибухи: росіяни масовано атакували область "Шахедами"

У ніч на 3 березня росіяни запустили велику кількість безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси та Чорноморська. Пролунали вибухи в області.

Ворог спрямував близько 17 "Шахедів" курсом на Одесу, Чорноморськ та Лиманку. Про це повідомили моніторингові канали.

Повітряна тривога в Одеському та Ізмаїльському районах на тлі загрози атаки була оголошена близько 01:45 години, інформував голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Моніторингові канали попередили спершу про щонайменше 10, а згодом — 15 ворожих дронів, що взяли курс у напрямку Одеси та Чорноморська.

Згодом в області було чутно звуки вибухів: місцеве медіа "Думская" повідомило, що працюють сили протиповітряної оборони по ворожих "Шахедах".

У Telegram-каналах Чорноморська писали про вибухи у місті. У місцевих пабліках також повідомляли про гучні звуки вибухів у районі порту.

Відео дня

Моніторингові канали також попереджали, що більшість дронів взяла курс саме на Чорноморськ, який опинився під масованим ударом цієї ночі.

Інформації про наслідки атаки чи ворожі влучання на момент публікації не надходило. Повітряна тривога у регіоні тривала на тлі загрози БпЛА.

Нагадаємо, 2 березня "Укрзалізниця" повідомила, що росіяни атакували "Шахедом" електричку з людьми у Дніпропетровській області: є загиблий і постраждалі.

Також 28 лютого ворожий дрон впав біля будинку мера Дніпра Бориса Філатова.