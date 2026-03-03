В Одессе и Черноморске прогремели взрывы: россияне массированно атакуют область "Шахедами"

В ночь на 3 марта россияне запустили большое количество беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одессы. В городе прогремели взрывы.

Враг направил около 17 "Шахедов" курсом на Одессу, Черноморск и Лиманку. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Воздушная тревога в Одесском и Измаильском районах на фоне угрозы атаки была объявлена около 01:45 часов, информировал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Мониторинговые каналы предупредили сначала о по меньшей мере 10, а затем — 15 вражеских дронов, взявших курс в направлении Одессы и Черноморска.

Впоследствии в области были слышны звуки взрывов: местное медиа "Думская" сообщило, что работают силы противовоздушной обороны по вражеским "Шахедам".

Новость дополняется...