ВС РФ ночью ударили по Украине: БпЛА атаковали склад в Одесской области и исторический центр Харькова

В ночь на 3 марта российские войска атаковали сразу несколько регионов Украины — Одесскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. В результате ударов беспилотниками и артиллерией повреждены объекты транспортной и жилой инфраструктуры, но пострадавших нет.

Как сообщают местные администрации и СМИ, на местах работают экстренные службы, а правоохранители документируют последствия атак.

На своей странице в Telegram председатель Одесской ОГА Олег Кипер написал, что в ночь на 3 марта область подверглась атаке вражескими ударными беспилотниками. В результате вражеского удара в регионе поврежден склад сухих грузов и дорожные контейнеры, а также выбиты стекла в административных зданиях. По его словам, на местах ударов не было возгораний, а пострадавших не обнаружили. Сейчас на местах работают экстренные и коммунальные службы, а правоохранители фиксируют военные преступления РФ.

Кроме того, как добавил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в самой Одессе этой ночью, несмотря на тревогу, было спокойно.

"Коммунальные службы на своих местах, социальный транспорт вышел на маршруты по графику. Желаю всем тихого и продуктивного вторника", — отметил он в своей заметке.

Зато этой ночью враг также атаковал Днепропетровскую область. Как отметил на своей странице в Telegram председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, в ночь на 3 марта Никопольщину обстреляли артиллерией и FPV-дронами. В частности, под удары попали город Никополь и Покровская громада. К счастью, пострадавших среди населения нет. Также в ведомстве отметили, что защитники из ПвК "Восток" уничтожили в воздухе 13 вражеских беспилотников.

В Харькове, как написал на своей странице в Telegram городской голова Игорь Терехов, обломки вражеского дрона упали в Шевченковском районе. Повреждены окна многоквартирных домов и несколько автомобилей, пострадавших нет. По информации местного издания "Думка", около 7 утра 3 марта в городе слышны взрывы. В результате атаки были повреждены дома в историческом центре Харькова.

Российский дрон, вероятно, сбили в воздухе, поскольку он упал на тротуар и взорвался.

"Судя по размеру воронки, это был или Италмас, или начиненная не на максимум Гербера, или даже Молния. Повреждены исторические здания, несколько автомобилей и тротуар", — говорится в заметке.

Напомним, в ночь на 3 марта россияне атаковали Одесскую область, запустив БпЛА типа "Шахед" из акватории Черного моря. В частности, в области раздавались мощные взрывы.

