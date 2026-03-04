ЗС РФ втратили вертоліт під час атаки дронів ЗСУ: деталі удару "френдліфаєр" під Ростовом (відео)

В ніч на 4 березня у Ростовській області розбився військовий вертоліт Збройних сил Російської Федерації, який здійнявся у повітря для "полювання" на дрони Збройних сил України, розповіли пабліки РФ. На відео з місця інциденту — яскраво палаюча вогняна куля, яка налякала спостерігачів поки летіла пів хвилини до землі. Що сталось під Ростовом у ніч повітряної атаки українських безпілотників?

Близько 23 год 3 березня пілоти російського вертольота вилетіли на збиття дронів ЗСУ, але за кілька годин стало відомо, що вони розбились, свідчать дописи у російському пабліку Helicopterpilot. З'ясувалось, що інцидент стався через "френдліфаєр", тобто військові ЗС РФ власноручно підірвали власний вертоліт. Росіяни, які стежили за процесом горіння та падіння, побоювались, що долетить до них: полум'я охопило машину і її спершу переплутали зі збитою ракетою. Відео з місця подій з'явились у пабліках Ростовської області.

Перша інформація про інцидент з вертольотом з'явилась у мережі о 23:45 3 березня. Автор допису підтвердив, що стався "дружній вогонь" та зауважив, що такі події стаються на п'ятий рік війни з Україною.

Вертольоти ЗС РФ — допис про збиття у Ростовській області 3 березня Фото: Скриншот

Про те, що ішлося про вертоліт, який вилетів на збиття дронів ЗСУ, говорить попередній допис у російському пабліку. Зокрема, о 20:15 там опублікували фото вертольота та уточнили, що це "винищувач БпЛА".

Вертольоти ЗС РФ перед початком полювання на дрони ЗСУ, 3-4 березня Фото: Telegram

Росіяни не повідомили про те, який саме вертоліт ЗС РФ потрапив під "фредліфаєр". Втім, у пабліку Aviahub опублікували зображення з контуром Мі-8, тому OSINTери з ніком bayraktar_1love написав у X, що це може бути саме ця модель військового вертольота.

Доля екіпажу на цей час не відома, а Міноборони РФ не коментувало інцидент у Ростовській області, але повідомило про збиття 34 дронів ЗСУ над регіоном. Глава області Юрій Слюсар уточнив, що БпЛА пролітали над Міллеровським та Тарасівським районами й що уламки збитих дронів упали на території бази відпочинку. У росЗМІ Astra підтвердили, що інцидент стався поруч з аеродромом "Міллерово".

Вертольоти ЗС РФ — деталі удару під Ростовом

Мі-8 — військовий вертоліт, створений у 60-х роках у СРСР, вартістю близько 10-15 млн дол. Вертоліт має екіпаж 2-3 людини, здатен летіти на висоті до 5000 м на швидкості до 250 км/год. Зброя — кулемети, ПТРК, авіабомби, некеровані авіаційні ракети. Протягом чотирьох років війни в Україні ЗС РФ втратили близько 50 вертольотів Мі-8, підрахували аналітики проєкту ORYX.

Фокус писав про інші випадки збиття/знешкодження вертольотів ЗС РФ, які падали через "френдліфаєр", влучання дрона ЗСУ чи від російського ЗРК. Один з таких випадків стався у Московській області: при цьому російські пабліки спершу писали про "полювання" на український БпЛА гелікоптерного типу, але згодом стало відомо, що збили власну машину.

Тим часом влітку 2026 року в Анапі збили вертоліт ЗС РФ, який саме готувався "полювати" на морські дрони Magura V5. З'ясувалось, що росіяни втратили Ка-29 через удар ЗРК "Панцир-С1".

Нагадуємо, у травні бійці ЗСУ збили російський вертоліт неподалік від лінії фронту: влаштували засідку за допомогою FPV.