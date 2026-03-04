ВС РФ потеряли вертолет во время атаки дронов ВСУ: детали удара "френдлифаера" под Ростовом (видео)

В ночь на 4 марта в Ростовской области разбился военный вертолет Вооруженных сил Российской Федерации, который поднялся в воздух для "охоты" на дроны Вооруженных сил Украины, рассказали паблики РФ. На видео с места инцидента — ярко горящий огненный шар, который напугал наблюдателей пока летел полминуты до земли. Что произошло под Ростовом в ночь воздушной атаки украинских беспилотников?

Около 23 ч 3 марта пилоты российского вертолета вылетели на сбивание дронов ВСУ, но через несколько часов стало известно, что они разбились, свидетельствуют сообщения в российском паблике Helicopterpilot. Выяснилось, что инцидент произошел из-за "френдлифаера", то есть военные ВС РФ собственноручно взорвали собственный вертолет. Россияне, которые следили за процессом горения и падения, опасались, что долетит до них: пламя охватило машину и ее сначала перепутали со сбитой ракетой. Видео с места событий появились в пабликах Ростовской области.

Первая информация об инциденте с вертолетом появилась в сети в 23:45 3 марта. Автор сообщения подтвердил, что произошел "дружественный огонь" и отметил, что такие события происходят на пятый год войны с Украиной.

Відео дня

Вертолеты ВС РФ — сообщение о сбитии в Ростовской области 3 марта Фото: Скриншот

О том, что речь шла о вертолете, который вылетел на сбивание дронов ВСУ, говорит предыдущее сообщение в российском паблике. В частности, в 20:15 там опубликовали фото вертолета и уточнили, что это "истребитель БпЛА".

Вертолеты ВС РФ перед началом охоты на дроны ВСУ, 3-4 марта Фото: Telegram

Россияне не сообщили о том, какой именно вертолет ВС РФ попал под "фредлифаер". Впрочем, в паблике Aviahub опубликовали изображение с контуром Ми-8, поэтому OSINTери с ником bayraktar_1love написал в X, что это может быть именно эта модель военного вертолета.

Судьба экипажа на данный момент не известна, а Минобороны РФ не комментировало инцидент в Ростовской области, но сообщило о сбитии 34 дронов ВСУ над регионом. Глава области Юрий Слюсарь уточнил, что БпЛА пролетали над Миллеровским и Тарасовским районами и что обломки сбитых дронов упали на территории базы отдыха. В росСМИ Astra подтвердили, что инцидент произошел рядом с аэродромом "Миллерово".

Вертолеты ВС РФ — детали удара под Ростовом

Ми-8 — военный вертолет, созданный в 60-х годах в СССР, стоимостью около 10-15 млн долл. Вертолет имеет экипаж 2-3 человека, способен лететь на высоте до 5000 м на скорости до 250 км/ч. Оружие — пулеметы, ПТРК, авиабомбы, неуправляемые авиационные ракеты. За четыре года войны в Украине ВС РФ потеряли около 50 вертолетов Ми-8, подсчитали аналитики проекта ORYX.

Фокус писал о других случаях сбивания/повреждения вертолетов ВС РФ, которые падали из-за "френдлифаера", попадания дрона ВСУ или от российского ЗРК. Один из таких случаев произошел в Московской области: при этом российские паблики сначала писали об "охоте" на украинский БпЛА вертолетного типа, но впоследствии стало известно, что сбили собственную машину.

Между тем летом 2026 года в Анапе сбили вертолет ВС РФ, который как раз готовился "охотиться" на морские дроны Magura V5. Выяснилось, что россияне потеряли Ка-29 из-за удара ЗРК "Панцирь-С1".

Напоминаем, в мае бойцы ВСУ сбили российский вертолет неподалеку от линии фронта: устроили засаду с помощью FPV.