Дрони вдарили по енергетиці Саратова: у місті почались проблеми зі світлом (відео)

У ніч з 4 на 5 березня ударні безпілотники атакували російське місто Саратов, внаслідок чого частина мешканців залишилась без електроенергії.

В одному з районів Саратова місцеві нарахували понад 15 вибухів, пише російське пропагандистське видання Mash.

"За словами місцевих жителів, з 23:30 в Заводському районі було чутно більше 15 вибухів. Через атаку БПЛА в Саратові спостерігаються перебої з електропостачанням", — йдеться у повідомленні.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив, що БПЛА завдали удару по місту, проте заявив, що пошкоджені лише "цивільні об'єкти".

"В результаті атаки БПЛА є пошкодження цивільних об'єктів. Фахівці негайно реагують на всі надходження викликів. На місцях працюють всі профільні служби", — написав Бусаргін, зазначивши, що внаслідок дронової атаки постраждали три людини.

Водночас телеграм-канал "Exilenova+" оприлюднив відео, на якому зафіксовані моменти прильотів БПЛА по Саратову.

"Ймовірно, момент прильоту по енергетиці в Саратові", — йдеться у підписі до відео.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ударів дронами по Саратову.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня у Новоросійську дрони пошкодили п'ять кораблів ЗС РФ.

4 березня у Кіровській області РФ після прильоту дронів сталась серія вибухів на заводі мінеральних добрив.