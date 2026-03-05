Дроны ударили по энергетике Саратова: в городе начались проблемы со светом (видео)

В ночь с 4 на 5 марта ударные беспилотники атаковали российский город Саратов, в результате чего часть жителей осталась без электроэнергии.

В одном из районов Саратова местные насчитали более 15 взрывов, пишет российское пропагандистское издание Mash.

"По словам местных жителей, с 23:30 в Заводском районе было слышно более 15 взрывов. Из-за атаки БПЛА в Саратове наблюдаются перебои с электроснабжением", — говорится в сообщении.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что БПЛА нанесли удар по городу, однако заявил, что повреждены только "гражданские объекты".

"В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданских объектов. Специалисты немедленно реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают все профильные службы", — написал Бусаргин, отметив, что в результате дроновой атаки пострадали три человека.

В то же время телеграм-канал "Exilenova+" обнародовал видео, на котором зафиксированы моменты прилетов БПЛА по Саратову.

"Вероятно, момент прилета по энергетике в Саратове", — говорится в подписи к видео.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары дронами по Саратову.

Напомним, в ночь на 2 марта в Новороссийске дроны повредили пять кораблей ВС РФ.

4 марта в Кировской области РФ после прилета дронов произошла серия взрывов на заводе минеральных удобрений.