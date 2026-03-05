Застосовує і Україна, і РФ: офіцер ЗСУ назвав найефективніший засіб ураження на війні

Наразі найефективнішим засобом ураження цілей на фронті є дрони на оптоволокні, застосування яких відбувається з обох боків.

Засобів протидії таким дронам ще не знайшли ні українська, ні російська армія, заявив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс".

"Пройшло вже більше року від першого застосування дронів на оптиці, а засобів протидії як таких, ще не винайшла жодна із сторін, тому наразі це найефективніший засіб ураження на полі бою, проте зі своїми недоліками", — написав "Алекс".

Він уточнив, що на кінець 2025-го — початок 2026-го року припадає старт пікового періоду застосування оптоволоконних дронів по обидві сторони.

Це обумовлюється тим, що росіяни змогли значно наростити кількість таких засобів, а українські підрозділи наразі отримують дрони на оптиці на регулярній основі, не сприймаючи їх "як щось незвичайне та рідкісне".

Відео дня

"Поля та посадки на всіх напрямках просто вистелені суцільними покривалами з оптики, але це вже буде чийсь головний біль після війни", — наголосив "Алекс".

Пост "Алекса" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 25 лютого радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські дрони на оптоволокні вперше долетіли до Харкова.

В грудні нардеп Федір Веніславський заявив, що саме дрони на оптоволокні вибили ЗСУ з Курської області.