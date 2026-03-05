Применяет и Украина, и РФ: офицер ВСУ назвал самое эффективное средство поражения на войне

Сейчас самым эффективным средством поражения целей на фронте являются дроны на оптоволокне, применение которых происходит с обеих сторон.

Средств противодействия таким дронам еще не нашли ни украинская, ни российская армия, заявил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

"Прошло уже больше года с первого применения дронов на оптике, а средств противодействия как таковых, еще не изобрела ни одна из сторон, поэтому сейчас это самое эффективное средство поражения на поле боя, однако со своими недостатками", — написал "Алекс".

Он уточнил, что на конец 2025-го — начало 2026-го года приходится старт пикового периода применения оптоволоконных дронов по обе стороны.

Это обуславливается тем, что россияне смогли значительно нарастить количество таких средств, а украинские подразделения пока получают дроны на оптике на регулярной основе, не воспринимая их "как нечто необычное и редкое".

"Поля и посадки на всех направлениях просто выстланы сплошными покрывалами из оптики, но это уже будет чья-то головная боль после войны", — подчеркнул "Алекс".

Пост "Алекса" Фото: Скриншот

Напомним, 25 февраля советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские дроны на оптоволокне впервые долетели до Харькова.

В декабре нардеп Федор Вениславский заявил, что именно дроны на оптоволокне выбили ВСУ из Курской области.