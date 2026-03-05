Російський БпЛА вдарив по цивільному судну в Чорному морі: є постраждалі

Російські війська атакували цивільне судно в акваторії Чорного моря під час його виходу з порту Чорноморська. Внаслідок удару безпілотника є постраждалі серед членів екіпажу, їм надали допомогу та евакуювали.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram. За його словами, ввечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксували влучання ударного безпілотника у цивільне судно під прапором Панами. На момент атаки корабель залишав порт Чорноморська та перевозив вантаж кукурудзи.

Унаслідок удару постраждали члени екіпажу. На місці було проведено необхідні заходи для надання допомоги та евакуації людей.

Також цю інформацію підтвердили в Адміністрації морських портів України.

Публікація Адміністрації морських портів України в Telegram

У пресслужбі Військово-морських сил Збройних сил України повідомили, що російський безпілотник атакував іноземний суховантаж BULL, який вийшов із порту Чорноморськ і прямував у напрямку протоки Босфор. Зокрема, цей інцидент стався приблизно о 19:20.

За попередніми даними, для удару російські війська могли використати дрон типу "Італмас" або "Молнія". Наразі фахівці уточнюють деталі атаки.

У ВМС зазначили, що подібні дії росії порушують норми міжнародного морського права та створюють загрозу для безпеки цивільного судноплавства.

До місця події оперативно направили катери Військово-морських сил України, щоб надати допомогу екіпажу. Однак капітан судна відмовився від евакуації пораненого моряка, після чого суховантаж продовжив рух за своїм маршрутом у бік Босфору.

Що відомо про наслідки нінчої атаки в Одеській області в ніч на 5 березня

Крім того, в ніч на 5 березня російські війська знову атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району.

Внаслідок атаки виникла пожежа на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев’яні будинки, а також пошкодив розташовану поруч чотириповерхову будівлю. Окрім цього, зазнали пошкоджень цивільні транспортні засоби.

Наслідки ударів ЗС РФ по Одеській області у ніч на 5 березня

У Державній службі з надзвичайних ситуацій в Одеській області повідомили, що площа займання становила близько 250 квадратних метрів. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню на більшу територію.

За інформацією ДСНС, унаслідок атаки загиблих і постраждалих немає. До ліквідації наслідків було залучено чотири одиниці техніки та 20 рятувальників ДСНС, а також одну одиницю техніки і двох бійців місцевої пожежної команди.

Нагадаємо, що 15 січня ворог вже атакував порт у Чорноморську, і тоді постраждало цивільне судно під прапором Мальти. Зокрема, російська ракета влучила в причал, де судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу, і внаслідок цього було пошкоджено три контейнери, а також стався витік олії.

Варто зауважити, що в ніч на 3 березня російські війська атакували Одеську область. Так, через ворожий удар в регіонібуло пошкоджено склад сухих вантажів та дорожні контейнери, а також вибито скло в адміністративних будівлях.