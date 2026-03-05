Российский БпЛА ударил по гражданскому судну в Черном море: есть пострадавшие

Российские войска атаковали гражданское судно в акватории Черного моря во время его выхода из порта Черноморска. В результате удара беспилотника есть пострадавшие среди членов экипажа, им оказали помощь и эвакуировали.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram. По его словам, вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировали попадание ударного беспилотника в гражданское судно под флагом Панамы. На момент атаки корабль покидал порт Черноморска и перевозил груз кукурузы.

В результате удара пострадали члены экипажа. На месте были проведены необходимые мероприятия для оказания помощи и эвакуации людей.

Также эту информацию подтвердили в Администрации морских портов Украины.

Публикация Администрации морских портов Украины в Telegram Фото: Скриншот

В пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщили, что российский беспилотник атаковал иностранный сухогруз BULL, который вышел из порта Черноморск и направлялся в направлении пролива Босфор. В частности, этот инцидент произошел примерно в 19:20.

По предварительным данным, для удара российские войска могли использовать дрон типа "Италмас" или "Молния". Сейчас специалисты уточняют детали атаки.

В ВМС отметили, что подобные действия России нарушают нормы международного морского права и создают угрозу для безопасности гражданского судоходства.

К месту происшествия оперативно направили катера Военно-морских сил Украины, чтобы оказать помощь экипажу. Однако капитан судна отказался от эвакуации раненого моряка, после чего сухогруз продолжил движение по своему маршруту в сторону Босфора.

Что известно о последствиях ночной атаки в Одесской области в ночь на 5 марта

Кроме того, в ночь на 5 марта российские войска снова атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Под ударом оказалось побережье Белгород-Днестровского района.

В результате атаки возник пожар на территории недействующей базы отдыха. Огонь охватил деревянные дома, а также повредил расположенное рядом четырехэтажное здание. Кроме этого, получили повреждения гражданские транспортные средства.

Последствия ударов ВС РФ по Одесской области в ночь на 5 марта Фото: ГСЧС Последствия ударов ВС РФ по Одесской области в ночь на 5 марта Фото: ГСЧС Последствия ударов ВС РФ по Одесской области в ночь на 5 марта Фото: ГСЧС

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщили, что площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на большую территорию.

По информации ГСЧС, в результате атаки погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий были привлечены четыре единицы техники и 20 спасателей ГСЧС, а также одна единица техники и два бойца местной пожарной команды.

Напомним, что 15 января враг уже атаковал порт в Черноморске, и тогда пострадало гражданское судно под флагом Мальты. В частности, российская ракета попала в причал, где судно готовилось к перевозке контейнерного груза, и в результате этого были повреждены три контейнера, а также произошла утечка масла.

Стоит заметить, что в ночь на 3 марта российские войска атаковали Одесскую область. Так, из-за вражеского удара в регионе был поврежден склад сухих грузов и дорожные контейнеры, а также выбиты стекла в административных зданиях.