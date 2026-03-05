ЦАХАЛ закликає терміново евакуюватися зі столиці Лівану: готуються авіаудари по "Хезболлі" (відео)
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) випустила попередження арабською мовою для низки районів Бейрута, де просять цивільних покинути цей район. Мова може йти про авіаудар ВПС Ізраїлю по об'єктам іранських проксі "Хезболла".
У своєму попередженні представники ЦАХАЛ заявили, що необхідні дії потрібно здійснити протягом наступної години. Про це повідомив у своєму зверненні арабомовний речник ЦАХАЛ, полковник Авіхаї Адраї.
"Жителі районів Бурдж-ель-Бараджне та Хадас мають рухатися на схід у напрямку гірського регіону Лівану дорогою Бейрут-Дамаск. Жителі районів Харет-Хрейк і Шія мають рухатися на північ у напрямку Тріполі дорогою Бейрут-Тріполі, а також на схід у бік гірського Лівану через автомагістраль Метн", — заявив речник армії.
Він закликав цивільних "рятувати свої життя" та "негайно залишити свої домівки". Також полковник ЦАХАЛ рекомендує не їхати з Бейрута на південь, адже це може загрожувати життю цивільних.
"Рухатися на південь заборонено. Будь-яке пересування на південь може поставити під загрозу ваше життя. Ми повідомимо, коли буде безпечно повернутися до своїх домівок", — додав полковник Адраї.
Видання The Times of Israel вказує, що попередні попередження про евакуацію в Бейруті стосувалися окремих будівель, по яких згодом завдавали ударів ізраїльські сили. Однак останній наказ охоплює вже чотири великі райони у південних передмістях міста, які мають стосунок до іранських проксі з "Хезболли".
Раніше Фокус повідомляв про те, що ЦАХАЛ почав наступ у південному Лівані. Там додають, що розгортання військ несе "тактичний захід на кордоні", а не як частину більш масштабної наземної операції.
Згодом стало відомо, як ізраїльський F-35 збив російський літак "Як-130" над Тегераном. Це також перший випадок за останні 40 років, коли ВПС Ізраїлю вступили в повітряний бій з пілотованими літаками.