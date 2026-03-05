ЦАХАЛ призывает срочно эвакуироваться из столицы Ливана: готовятся авиаудары по "Хезболле" (видео)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила предупреждение на арабском языке для ряда районов Бейрута, где просят гражданских покинуть этот район. Речь может идти об авиаударе ВВС Израиля по объектам иранских прокси "Хезболла".

В своем предупреждении представители ЦАХАЛ заявили, что необходимые действия нужно осуществить в течение следующего часа. Об этом сообщил в своем обращении арабоязычный представитель ЦАХАЛ, полковник Авихаи Адраи.

"Жители районов Бурдж-эль-Бараджне и Хадас должны двигаться на восток в направлении горного региона Ливана по дороге Бейрут-Дамаск. Жители районов Харет-Хрейк и Шия должны двигаться на север в направлении Триполи по дороге Бейрут-Триполи, а также на восток в сторону горного Ливана через автомагистраль Метн", — заявил представитель армии.

Он призвал гражданских "спасать свои жизни" и "немедленно покинуть свои дома". Также полковник ЦАХАЛ рекомендует не ехать из Бейрута на юг, ведь это может угрожать жизни гражданских.

Відео дня

"Двигаться на юг запрещено. Любое передвижение на юг может поставить под угрозу вашу жизнь. Мы сообщим, когда будет безопасно вернуться в свои дома", — добавил полковник Адраи.

Издание The Times of Israel указывает, что предыдущие предупреждения об эвакуации в Бейруте касались отдельных зданий, по которым впоследствии наносили удары израильские силы. Однако последний приказ охватывает уже четыре больших района в южных пригородах города, которые имеют отношение к иранским прокси из "Хезболлы".

Ранее Фокус сообщал о том, что ЦАХАЛ начал наступление в южном Ливане. Там добавляют, что развертывание войск несет "тактическое мероприятие на границе", а не как часть более масштабной наземной операции.

Впоследствии стало известно, как израильский F-35 сбил российский самолет "Як-130" над Тегераном. Это также первый случай за последние 40 лет, когда ВВС Израиля вступили в воздушный бой с пилотируемыми самолетами.