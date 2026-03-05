Є успіхи на фронті: ЗСУ "зачищає" населені пункти на стику двох областей (карта)
Наразі активні бойові дії тривають в населеному пункті Березове, де намагається закріпитись російська піхота.
Також йдуть активні пошуково-ударні роботи по відтинку Калинівське-Новомиколаївка-Новогригорівка-Красногірське-Першотравневе-Рибне-Солодке. Фіксуються ураження по піхоті та укриттях ворога на сході Новомиколаївки і також переважно в східній частині Новогригорівки, повідомляє DeepState.
"Ворог намагається пролізти між Новогригорівкою та Красногірським і активно здійснює тиск на Першотравневе. Також здійснюється різноманітна фіксація противника в сірій зоні", - сказано у повідомленні.
Також аналітики зазначають, що це єдина ділянка де є активність з боку Сил Оборони з досягнутими успіхами. Адже, якщо говорити про район Гуляйполя, то там противник має більшу ініціативу, проводячи постійні штурмові дії піхотою, іноді залучаючи бронетехніку.
Аналітики підкреслюють, що росіяни нещодавно отримав підкріплення: противник завіз на двох одиницях бронетехніки близько 20-ти піхотинців в ліс на північних околицях Святопетрівки.
"За нашими оцінками, успіхи із зачисткою території з боку Сил Оборони складають — близько 79 кв. км. В той же час зарано переводити їх у синю зону, оскільки в тилах досі фіксуються одиничні групи противника. Якщо маніпулятивно брати сіру зону, де були позиції Сил Оборони, але відбувалися просочування противника в глибину оборони, то ця цифра сягає — близько 200 кв. км", - резюмують аналітики DeepState.
