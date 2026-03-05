Есть успехи на фронте: ВСУ "зачищает" населенные пункты на стыке двух областей (карта)

Сейчас активные боевые действия продолжаются в населенном пункте Березовое, где пытается закрепиться российская пехота.

Также идут активные поисково-ударные работы по отрезку Калиновское-Новониколаевка-Новогригорьевка-Красногорское-Першотравневое-Рыбное-Солодкое. Фиксируются поражения по пехоте и укрытиям врага на востоке Новониколаевки и также преимущественно в восточной части Новогригорьевки, сообщает DeepState.

Аналитики DeepState показали, где ВСУ зачищают села от россиян

"Враг пытается пролезть между Новогригорьевкой и Красногорским и активно осуществляет давление на Первомайское. Также осуществляется разнообразная фиксация противника в серой зоне", — сказано в сообщении.

Также аналитики отмечают, что это единственный участок где есть активность со стороны Сил Обороны с достигнутыми успехами. Ведь, если говорить о районе Гуляйполя, то там противник имеет большую инициативу, проводя постоянные штурмовые действия пехотой, иногда привлекая бронетехнику.

Аналитики подчеркивают, что россияне недавно получил подкрепление: противник завез на двух единицах бронетехники около 20-ти пехотинцев в лес на северных окраинах Святопетровки.

"По нашим оценкам, успехи с зачисткой территории со стороны Сил Обороны составляют — около 79 кв. км. В то же время рано переводить их в синюю зону, поскольку в тылах до сих пор фиксируются единичные группы противника. Если манипулятивно брать серую зону, где были позиции Сил Обороны, но происходили просачивания противника в глубину обороны, то эта цифра достигает — около 200 кв. км", — резюмируют аналитики DeepState.

