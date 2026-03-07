США терміново продали Ізраїлю 12 тисяч важких бомб BLU-110A/B: що відомо про цю зброю (фото)

Державний департамент США офіційно повідомив про продаж Ізраїлю 12 тисяч одиниць авіаційних бомб BLU-110A/B. Наразі відомо, що постачання цього озброєння особисто погодив держсекретар Марко Рубіо.

Орієнтовна загальна вартість постачання становить $151,8 мільйонів (майже 6,6 млрд грн), а частину боєприпасів буде передано із армійських запасів. Про це йдеться в заяві Держдепу США

"Уряд Ізраїлю звернувся із запитом на придбання дванадцяти тисяч (12 000) корпусів авіабомб загального призначення BLU-110A/B вагою 1 000 фунтів (майже 450 кг). До поставки також входитимуть такі позиції, що не є основним оборонним обладнанням: інженерні, логістичні та технічні послуги підтримки від уряду США та підрядників; а також інші супутні елементи логістичного та програмного забезпечення", — вказано в тексті.

Авіаційна бомба BLU-110 Фото: з відкритих джерел

Держсекретар Марко Рубіо скористався надвзичайними поноваженнями, які дозволяють йому здійснити негайне постачання вказаних боєприпасів. У резолютивній частині зазначається, що негайний продаж такого озброєння відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів Америки.

"Цей запропонований продаж сприятиме зовнішній політиці та національній безпеці США, допомагаючи зміцнити безпеку стратегічного регіонального партнера, який був і залишається важливим чинником політичної стабільності та економічного прогресу на Близькому Сході", — додано в тексті заяви Держдепу США.

Авіаційна бомба BLU-110A/B — що відомо

Портал Global Security вказує, що цей тип боєприпасу є фугасною авіабомбою загального призначення вагою 1000 фунтів (близько 450 кг), яка відома також як Mk-83. Споряджена термічно нечутливою вибухівкою, що забезпечує підвищену безпеку при зберіганні та транспортуванні.

Бомба Mk-83, вона ж BLU-110A/B Фото: cat-uxo.com

Залежно від бойового завдання використовується конічне або гальмівне оперення, аеродинамічний комплект лазерного чи GPS наведення, або мінний комплект. Бомба є надзвичайно універсальною, адже може застосовуватися як некерована, так і як основа для широкого спектру високоточних систем озброєння.

