США срочно продали Израилю 12 тысяч тяжелых бомб BLU-110A/B: что известно об этом оружии (фото)

Государственный департамент США официально сообщил о продаже Израилю 12 тысяч единиц авиационных бомб BLU-110A/B. Известно, что поставки этого вооружения лично согласовал госсекретарь Марко Рубио.

Ориентировочная общая стоимость поставки составляет $151,8 миллионов (почти 6,6 млрд грн), а часть боеприпасов будет передана из армейских запасов. Об этом говорится в заявлении Госдепа США

"Правительство Израиля обратилось с запросом на приобретение 12 тысяч корпусов авиабомб общего назначения BLU-110A/B весом 1 000 фунтов (почти 450 кг). В поставку также будут входить такие позиции, которые не являются основным оборонным оборудованием: инженерные, логистические и технические услуги поддержки от правительства США и подрядчиков; а также другие сопутствующие элементы логистического и программного обеспечения", — указано в тексте.

Авиационная бомба BLU-110 Фото: из открытых источников

Госсекретарь Марко Рубио воспользовался сверхвычайными полномочиями, которые позволяют ему осуществить немедленную поставку указанных боеприпасов. В резолютивной части отмечается, что немедленная продажа такого вооружения отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

"Эта предложенная продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США, помогая укрепить безопасность стратегического регионального партнера, который был и остается важным фактором политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке", — добавлено в тексте заявления Госдепа США.

Авиационная бомба BLU-110A/B — что известно

Портал Global Security указывает, что этот тип боеприпаса является фугасной авиабомбой общего назначения весом 1000 фунтов (около 450 кг), которая известна также как Mk-83. Снаряжена термически нечувствительной взрывчаткой, что обеспечивает повышенную безопасность при хранении и транспортировке.

Бомба Mk-83, она же BLU-110A/B Фото: cat-uxo.com

В зависимости от боевой задачи используется коническое или тормозное оперение, аэродинамический комплект лазерного или GPS наведения, или минный комплект. Бомба является чрезвычайно универсальной, ведь может применяться как неуправляемая, так и как основа для широкого спектра высокоточных систем вооружения.

Ранее Фокус рассказывал о том, как Белый дом планирует нарастить производство оружия на фоне войны против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести в Белом доме встречу с руководителями крупнейших оборонных компаний страны, чтобы обсудить увеличение темпов производства вооружения.

Впоследствии стало известно, что Китай планирует предоставить Ирану помощь. Пекин может готовиться предоставить Ирану финансовую помощь, а также запасные части и компоненты для ракет.