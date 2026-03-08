Армія ОАЕ завдала першого ракетного удару по території Ірану, — ЗМІ

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) здійснили перший ракетний удар по території Ірану у відповідь на постійні обстріли з боку Тегерана. Раніше влада Еміратів заявляла, що перебуває "у стані війни" з тегеранським режимом.

Ціллю атаки стала установка з опріснення води в одному з іранських міст з метою "послати сигнал" до аятол припинити атаки Еміратів. Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet.

"Атака була здійснена на установку з опріснення води в Ірані", — пишуть журналісти.

Співрозмовники ЗМІ в владних кабінетах Єрусалима вважають, що такі дії Еміратів є спробою достукатися до Тегерана після загибелі чотирьох людей через постійні обстріли з боку Ісламської республіки. В іншому випадку, Абу-Дабі розглядатиме варіанти проведення військової кампанії.

"Влада Ізраїль вважає, що наразі це лише сигнал режиму. Однак, якщо іранські атаки посиляться, то існує реальний шанс, що ОАЕ приєднаються до кампанії [США й Ізраїлю — ред.], хоча й у обмеженому масштабі", — йдеться в тексті ЗМІ.

Наразі офіційні джерела ОАЕ та місцеві ЗМІ не повідомляли про здійснення еміратськими військовими відповідного удару. На момент публікації іранська сторона також не заявляли про удар ОАЕ та його наслідки.

Раніше Фокус повідомляв про те, що президент Ірану вибачився за удари по країнам Близького Сходу. Однак Тегеран знову атакував ОАЕ, на місці влучання є пожежа та падінян уламків дрона, а керівництво Міжнародного аеропорту Дубаї заявило про тимчасову зупинку в роботі.

Згодом стало відомо, що ОАЕ перебуває "у стані війни" з Іраном. Президент Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян заявив, що його країна готова дати відсіч будь-яким загрозам.