Армия ОАЭ нанесла первый ракетный удар по территории Ирана, — СМИ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осуществили первый ракетный удар по территории Ирана в ответ на постоянные обстрелы со стороны Тегерана. Ранее власти Эмиратов заявляли, что находятся "в состоянии войны" с тегеранским режимом.

Целью атаки стала установка по опреснению воды в одном из иранских городов с целью "послать сигнал" к аятоллам прекратить атаки Эмиратов. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

"Атака была осуществлена на установку по опреснению воды в Иране", — пишут журналисты.

Собеседники СМИ во властных кабинетах Иерусалима считают, что такие действия Эмиратов являются попыткой достучаться до Тегерана после гибели четырех человек из-за постоянных обстрелов со стороны Исламской республики. В противном случае, Абу-Даби будет рассматривать варианты проведения военной кампании.

"Власти Израиля считают, что пока это лишь сигнал режиму. Однако, если иранские атаки усилятся, то существует реальный шанс, что ОАЭ присоединятся к кампании [США и Израиля — ред.], хотя и в ограниченном масштабе", — говорится в тексте СМИ.

Сейчас официальные источники ОАЭ и местные СМИ не сообщали об осуществлении эмиратскими военными соответствующего удара. На момент публикации иранская сторона также не заявляли об ударе ОАЭ и его последствиях.

Ранее Фокус сообщал о том, что президент Ирана извинился за удары по странам Ближнего Востока. Однако Тегеран снова атаковал ОАЭ, на месте попадания есть пожар и падение обломков дрона, а руководство Международного аэропорта Дубаи заявило о временной остановке в работе.

Впоследствии стало известно, что ОАЭ находится "в состоянии войны" с Ираном. Президент Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахайян заявил, что его страна готова дать отпор любым угрозам.