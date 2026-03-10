Командир полку "К-2" Кирило Верес отримав звання полковника: що про нього відомо

Командиру 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2" Кирилу Вересу присвоєно військове звання полковника. Зокрема, відповідний наказ Головнокомандувача Збройних Сил України видали 9 березня.

Як йдеться в дописі на офіційній сторінці бригади "К-2" у Telegram, Кирило Верес пройшов значний кар’єрний шлях у ЗСУ. Так, лише два роки тому він очолював механізований батальйон, наприкінці 2024 року став командиром полку, а у жовтні 2025 року очолив 20-ту окрему бригаду безпілотних систем.

"Під його командуванням К-2 перетворилася з невеликої групи однодумців на систему, яка не припиняє зростати. Гасло "Їхні смерті — наші життя!" тепер лунає з вуст не сотень, а тисяч. Багатьох тисяч людей, що обрали служити під командуванням К-2 і гордо називати його: "Батько". Вітаємо, пане полковнику", — йдеться в дописі.

Наразі своє нове призначення Кирило Верес на своїх сторінках у соціальних мережах не коментував.

Що відомо про Кирила Вереса

Як йдеться у відкритих джерелах, Кирило Верес — підполковник Збройних Сил України, Герой України та повний лицар ордена Богдана Хмельницького, командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2".

Свою службу Кирило Верес почав у 2014 році розвідником батальйону поліції "Київ-1", пізніше працював у контррозвідці СБУ та брав участь у затриманні російських розвідників Єрофєєва і Александрова. У 2017 році він організував кілька успішних засідок під Мар’їнкою та на околицях Донецька, знищивши колону ворожої техніки, за що отримав Орден Богдана Хмельницького III ступеня. Другу нагороду того ж ордена він здобув за точний артилерійський удар по ворожій колоні у Первомайську.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Кирило Верес очолив батальйон К-2 54-ї ОМБр, обороняв Мар’їнку та організував контрнаступ, повернувши під контроль ЗСУ тимчасово втрачені позиції. У грудні 2024 року він перетворив свій підрозділ на 20-й окремий полк безпілотних систем, який став потужною та ефективною військовою структурою.

За мужність і високий професіоналізм Кирило Верес нагороджений численними державними відзнаками, серед яких Орден "Золота Зірка" Героя України, Орден Богдана Хмельницького I–III ступенів, Хрест бойових заслуг та медаль "За військову службу Україні".

Варто зауважити, ще у жовтні 2025 року Фокус писав, що командир 20-го окремого полку "К-2" Сил безпілотних систем ЗСУ Кирило Верес очолив бригаду, а його підрозділ було перетворено на окрему бригаду СБС Збройних Сил України.

Також у 2025 році Кирило Верес розповідав, що під час війни його батальйон тривалий час утримував певний відтинок фронту, і він зрозумів: для більшої ефективності потрібно збільшити чисельність підрозділу. Тож він погодився створити перший полк, який увійшов до новостворених Сил безпілотних систем.