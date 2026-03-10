Командир полка "К-2" Кирилл Верес получил звание полковника: что о нем известно

Командиру 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2" Кириллу Вересу присвоено воинское звание полковника. В частности, соответствующий приказ Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины издали 9 марта.

Как говорится в заметке на официальной странице бригады "К-2" в Telegram, Кирилл Верес прошел значительный карьерный путь в ВСУ. Так, всего два года назад он возглавлял механизированный батальон, в конце 2024 года стал командиром полка, а в октябре 2025 года возглавил 20-ю отдельную бригаду беспилотных систем.

"Под его командованием К-2 превратилась из небольшой группы единомышленников в систему, которая не прекращает расти. Лозунг "Их смерти — наши жизни!" теперь звучит из уст не сотен, а тысяч. Многих тысяч людей, выбравших служить под командованием К-2 и гордо называть его: "Отец". Поздравляем, господин полковник", — говорится в заметке.

Відео дня

Сейчас свое новое назначение Кирилл Верес на своих страницах в социальных сетях не комментировал.

Что известно о Кирилле Вересе

Как говорится в открытых источниках, Кирилл Верес — подполковник Вооруженных Сил Украины, Герой Украины и полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2".

Свою службу Кирилл Верес начал в 2014 году разведчиком батальона полиции "Киев-1", позже работал в контрразведке СБУ и участвовал в задержании российских разведчиков Ерофеева и Александрова. В 2017 году он организовал несколько успешных засад под Марьинкой и в окрестностях Донецка, уничтожив колонну вражеской техники, за что получил Орден Богдана Хмельницкого III степени. Вторую награду того же ордена он получил за точный артиллерийский удар по вражеской колонне в Первомайске.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году Кирилл Верес возглавил батальон К-2 54-й ОМБр, оборонял Марьинку и организовал контрнаступление, вернув под контроль ВСУ временно утраченные позиции. В декабре 2024 года он превратил свое подразделение в 20-й отдельный полк беспилотных систем, который стал мощной и эффективной военной структурой.

За мужество и высокий профессионализм Кирилл Верес награжден многочисленными государственными наградами, среди которых Орден "Золотая Звезда" Героя Украины, Орден Богдана Хмельницкого I-III степеней, Крест боевых заслуг и медаль "За военную службу Украине".

Стоит заметить, еще в октябре 2025 года Фокус писал, что командир 20-го отдельного полка "К-2" Сил беспилотных систем ВСУ Кирилл Верес возглавил бригаду, а его подразделение было преобразовано в отдельную бригаду СБС Вооруженных Сил Украины.

Также в 2025 году Кирилл Верес рассказывал, что во время войны его батальон длительное время удерживал определенный отрезок фронта, и он понял: для большей эффективности нужно увеличить численность подразделения. Поэтому он согласился создать первый полк, который вошел в новосозданные Силы беспилотных систем.