Соратник Прилєпіна: ліквідований командир окупантів з позивним "Гайдук" (фото)

На фронті ліквідовано ще одного російського окупанта — командира загону "Родня" Євгена Ніколаєва з позивним "Гайдук". Він був соратником письменника-пропагандиста Захара Прилєпіна й займався залученням іноземців до війни проти України.

Євген Ніколаєв був російським військовим злочинцем і учасником російської агресії проти України, повідомили на сайті "Миротворець".

"Учасник російсько-білоруської військової агресії проти України від 24.02.2022. Причетний до геноциду українців шляхом ведення бойових дій проти цивільного населення, цивільних об'єктів та об'єктів інфраструктури", — зазначено на сайті "Миротворець".

Крім того, Ніколаєва звинувачують у незаконному перетині державного кордону України та участі у бойових діях проти українських військових у складі російських окупаційних військ. За інформацією "Миротворця", окупант був командиром диверсійно-розвідувального загону "Родня", який входив до складу міжнародної бригади "Пятнашка" – "Дикая дивизия Донбасса".

Згідно з оприлюдненими даними, Євген Ніколаєв був ліквідований 10 березня на Слов'янському напрямі. "Гайдук" входив до близького кола бойовика терористичного угруповання "ДНР" Захара Прилєпіна. Повідомлення про загибель Ніколаєва активно поширюють російські медіа.

"Сьогодні для Дикої Дивізії Донбасу день болю та скорботи. Загинув наш брат Ніколаєв Євген Вікторович Гайдук", — заявили, у так званій "інтернаціональній" бригаді "Пятнашка".

За інформацією ще одного пропагандистського ресурсу, Ніколаєв воював у зоні так званої "СВО" як доброволець. Його підрозділ складався з бійців різних національностей — росіян, татар, венесуельців, колумбійців, китайців та іспанців.

Окрім участі у бойових діях проти України, Ніколаєв також займався літературною діяльністю. Він підтримував тісні зв’язки із Захаром Прилєпіним, який використав його як прототип одного з персонажів свого роману "Санькя". Прилєпін у січні 2023 року підписав контракт і теж поїхав воювати проти України, а в травні того ж року на нього було здійснено замах, після якого він вижив.

За словами окупантів, Ніколаєв загинув поблизу Слов’янська, коли виконував обов’язки командира і виводив підрозділ ворога з-під атаки українського FPV-дрона. Раніше "Гайдук" вже отримував поранення під час бойових дій, однак тоді залишився живим.

