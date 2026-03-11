Соратник Прилепина: ликвидирован командир оккупантов с позывным "Гайдук" (фото)

На фронте ликвидирован еще один российский оккупант — командир отряда "Родня" Евгений Николаев с позывным "Гайдук". Он был соратником писателя-пропагандиста Захара Прилепина и занимался привлечением иностранцев к войне против Украины.

Евгений Николаев был российским военным преступником и участником российской агрессии против Украины, сообщили на сайте "Миротворец".

"Участник российско-белорусской военной агрессии против Украины от 24.02.2022. Причастен к геноциду украинцев путем ведения боевых действий против гражданского населения, гражданских объектов и объектов инфраструктуры", — указано на сайте "Миротворец".

Кроме того, Николаева обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины и участии в боевых действиях против украинских военных в составе российских оккупационных войск. По информации "Миротворца", оккупант был командиром диверсионно-разведывательного отряда "Родня", который входил в состав международной бригады "Пятнашка" — "Дикая дивизия Донбасса".

Согласно обнародованным данным, Евгений Николаев был ликвидирован 10 марта на Славянском направлении. "Гайдук" входил в близкий круг боевика террористической группировки "ДНР" Захара Прилепина. Сообщение о гибели Николаева активно распространяют российские медиа.

"Сегодня для Дикой Дивизии Донбасса день боли и скорби. Погиб наш брат Николаев Евгений Викторович Гайдук", — заявили, в так называемой "интернациональной" бригаде "Пятнашка".

По информации еще одного пропагандистского ресурса, Николаев воевал в зоне так называемой "СВО" как доброволец. Его подразделение состояло из бойцов разных национальностей — русских, татар, венесуэльцев, колумбийцев, китайцев и испанцев.

Кроме участия в боевых действиях против Украины, Николаев также занимался литературной деятельностью. Он поддерживал тесные связи с Захаром Прилепиным, который использовал его как прототип одного из персонажей своего романа "Санькя". Прилепин в январе 2023 года подписал контракт и тоже поехал воевать против Украины, а в мае того же года на него было совершено покушение, после которого он выжил.

По словам оккупантов, Николаев погиб вблизи Славянска, когда выполнял обязанности командира и выводил подразделение врага из-под атаки украинского FPV-дрона. Ранее "Гайдук" уже получал ранения во время боевых действий, однако тогда остался жив.

