Росіяни умисно атакували маршрутку в Херсоні: багато постраждалих

Російські військові 11 березня завдали удару по маршрутному таксі в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки відомо про 20 постраждалих.

Четверо з постраждалих перебувають у тяжкому стані. Про атаку повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Спершу було відомо про 8 та 10 постраждалих. За останніми даними від Нацполіції, кількість постраждалих зросла до 20 осіб — 13 жінок та 7 чоловіків віком від 18 до 66 років.

Маршрутка була атакована FPV-дроном. Олександр Прокудін наголосив, що ЗС РФ умисно цілилися в маршрутне таксі.

"Посеред білого дня російські терористи спрямували безпілотник на автобус, у якому їхали люди. Вони бачили, кого беруть під приціл, і свідомо завдали удару", — наголосив голова ОВА.

Внаслідок влучання транспортний засіб знищено.

Також в населеному пункті Любимівка військові РФ атакували ударним дроном комунальників і волонтерів. У результаті вибуху 35-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію та осколкові поранення руки. Знищено автомобіль місцевого комунального підприємства, транспортний засіб волонтерів пошкоджено.

10 березня військові РФ прицільно вдарили FPV-дроном по поліцейському авто та по цивільним у Марганці Дніпропетровської області.

Нагадаємо, в ніч на 10 березня росіяни атакували Харків дроном із шрапнеллю.

Також Фокус розповідав про те, що РФ продовжує масштабувати виробництво ударних БпЛА, якими тероризує Україну. Ударні безпілотники-камікадзе типу "Шахед" уже збирають на трьох локаціях — в Іжевську, Алабузі та ще одному місці, яке уточнюють (імовірно, у Москві).