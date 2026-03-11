Россияне умышленно атаковали маршрутку в Херсоне: много пострадавших

Российские военные 11 марта нанесли удар по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. В результате атаки известно о 20 пострадавших.

Четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об атаке сообщил председатель ОГА Александр Прокудин.

Сначала было известно о 8 и 10 пострадавших. По последним данным от Нацполиции, количество пострадавших возросло до 20 человек — 13 женщин и 7 мужчин в возрасте от 18 до 66 лет.

Маршрутка была атакована FPV-дроном. Александр Прокудин отметил, что ВС РФ умышленно целились в маршрутное такси.

"Посреди белого дня российские террористы направили беспилотник на автобус, в котором ехали люди. Они видели, кого берут под прицел, и сознательно нанесли удар", — подчеркнул глава ОВА.

В результате попадания транспортное средство уничтожено.

Также в населенном пункте Любимовка военные РФ атаковали ударным дроном коммунальщиков и волонтеров. В результате взрыва 35-летний мужчина получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения руки. Уничтожен автомобиль местного коммунального предприятия, транспортное средство волонтеров повреждено.

10 марта военные РФ прицельно ударили FPV-дроном по полицейскому авто и по гражданским в Марганце Днепропетровской области.

Напомним, в ночь на 10 марта россияне атаковали Харьков дроном со шрапнелью.

Также Фокус рассказывал о том, что РФ продолжает масштабировать производство ударных БпЛА, которыми терроризирует Украину. Ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" уже собирают на трех локациях — в Ижевске, Алабуге и еще одном месте, которое уточняется (предположительно, в Москве).