Мертва зона до 15 км: СОУ вибили логістику ворога на двох напрямках, — офіцер "Алекс"

У радіоперехопленнях ворог жаліється на вибиту логістику на Покровському та Добропільському напрямках.

Сили оборони України створили умови, за яких в 10-15 км від ЛБЗ російські військові практично не можуть переміщувати важку броне- та автомобільну техніку, повідомляє старший лейтенант СОУ з позивним “Алекс” у своєму Telegram.

Як зазначає військовий, через це на напрямках значно знизилася активність штурмових дій.

“Ще 3 місяці тому тилові райони для противника вже стали районами постійної активності наших БпЛА різного типу і все, що може і робить ворог — пересідає на мотоцикли на крики, в надії втекти або своєчасно зіскочити з транспорту”, — написав “Алекс”.

За даними Генштабу Збройних сил України станом на ранок 11 березня, за минулу добу на Покровському напрямку українські військові зупинили 21 штурмову дію в районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка та Новопідгородне.

Військовий експерт Костянтин Машовець 3 березня 2026 року зазначив, що один із ключових напрямків для Росії на Донбасі зараз — Добропільський.

Нагадаємо, що 10 березня 2026 року офіцер ЗСУ Мирослав Гай повідомив, що на цьому етапі війни російські й українські військові зберігають паритет сил, а ситуація на фронті зайшла в глухий кут.