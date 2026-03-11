Мертвая зона до 15 км: СОУ выбили логистику врага на двух направлениях, — офицер "Алекс"

В радиоперехватах враг жалуется на выбитую логистику на Покровском и Добропольском направлениях.

Силы обороны Украины создали условия, при которых в 10-15 км от ЛБЗ российские военные практически не могут перемещать тяжелую броне- и автомобильную технику, сообщает старший лейтенант СОУ с позывным "Алекс" в своем Telegram.

Как отмечает военный, из-за этого на направлениях значительно снизилась активность штурмовых действий.

"Еще 3 месяца назад тыловые районы для противника уже стали районами постоянной активности наших БпЛА разного типа и все, что может и делает враг — пересаживается на мотоциклы на крики, в надежде убежать или своевременно соскочить с транспорта", — написал "Алекс".

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 11 марта, за минувшие сутки на Покровском направлении украинские военные остановили 21 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка и Новоподгородное.

Военный эксперт Константин Машовец 3 марта 2026 года отметил, что одно из ключевых направлений для России на Донбассе сейчас — Добропольское.

Напомним, что 10 марта 2026 года офицер ВСУ Мирослав Гай сообщил, что на данном этапе войны российские и украинские военные сохраняют паритет сил, а ситуация на фронте зашла в тупик.