Дрон ударив по французькій військовій базі в Іраку: Макрон підтвердив загибель офіцера

Увечері 13 березня військова база в районі провінції Ербіль в Іраку зазнала атаки ударного дрона. На ній базуються бійці Пешмерги, офіційних ЗС Іракського Курдистану, і французький контингент.

Унаслідок атаки щонайменше шість французьких солдатів дістали поранення, ще одна людина загинула, повідомляє Reuters.

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив загибель старшого прапорщика Арно Фріона з 7-го альпійського батальйону єгерів у Варсі та висловив співчуття родині й товаришам по службі. Він також підкреслив, що влада Франції підтримує поранених та їхніх близьких.

"Ця атака на наші сили, які з 2015 року беруть участь у боротьбі з ІДІЛ, неприйнятна. Їхня присутність в Іраку суворо відповідає боротьбі з тероризмом. Війна в Ірані не може виправдати подібні напади", — заявив він.

За словами командувача КРГ Сірвана Барзані, удару було завдано по спільній базі пешмерга і французьких військ у районі Махмур. Барзані розповів місцевим ЗМІ, що він припав на військовий полігон, який використовують французькі війська для консультування бійців пешмерга.

"Французькі солдати там не мають жодного стосунку до війни або конфлікту. Вони просто військові радники, які законно перебувають в Іраку", — сказав він.

Барзані назвав інцидент "несправедливим актом тероризму" і закликав іракський уряд запобігти подібним нападам.

Раніше губернатор Ербіля Омед Хошнау заявив, що внаслідок удару було поранено шістьох французьких солдатів, чотирьох із яких доправили в лікарню.

Він упевнений, що удар був спрямований саме проти шостого підрозділу в Махмурі, де французькі сили дислоковані разом із бійцями Пешмерги. З іракських військових ніхто не постраждав.

Буквально напередодні ще одна база в Ербілі була атакована дроном. Безпілотник завдав удару по табору Сінгара, розташованому недалеко від міжнародного аеропорту Ербіля, де розміщено 141 італійського солдата в рамках операції "Пріма Партіка".

Ця місія, інтегрована з очолюваною США коаліцією по боротьбі з ІДІЛ і операціями НАТО в Іраку, зосереджена на навчанні, наданні допомоги та підтримці курдських пешмерга та іракських сил, а також на логістичних і захисних завданнях.

На базі також дислокуються й американські війська. Унаслідок удару, як запевняють офіційні особи, ніхто з солдатів не постраждав, лише уражено техніку.

Курдські ЗМІ та моніторингові групи, як-от Rudaw, повідомили про майже 250 атак безпілотників на регіон Курдистану до опівдня 12 березня, водночас понад 200 ударів припали тільки на провінцію Ербіль, унаслідок чого загинули щонайменше четверо людей і 19 дістали поранення в цьому районі.

Додаткові удари тривали і 13 березня, внаслідок чого три безпілотники були перехоплені над Ербілем і Сулейманією.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за ці атаки, але їх широко приписують проіранським ополченцям у рамках "Осі опору", що є частиною багатофронтової відповіді Тегерана на масовані авіаудари США та Ізраїлю по Ірану, які розпочалися 28 лютого і в яких брали участь понад 2000 безпілотників і 600 ракет.

Нагадаємо, на заході Іраку зазнав катастрофи американський військовий літак-заправник Boeing KC-135 Stratotanker.

Також повідомлялося, що в Білому домі розкритикували новину про те, що Іран може атакувати США. Ба більше, американський лідер Дональд Трамп заявив, що Ітран "практично на межі поразки".