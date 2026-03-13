Дрон ударил по французской военной базе в Ираке: Макрон подтвердил гибель офицера

Вечером 13 марта военная база в районе провинции Эрбиль в Ираке поверглась атаке ударного дрона. На ней базируются бойцы Пешмерги, официальных ВС Иракского Курдистана, и французский контингент.

В результате атаки не менее шести французских солдат получили ранения, еще один человек погиб, сообщает Reuters.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил гибель старшего прапорщика Арно Фриона из 7-го альпийского батальона егерей в Варсе и выразил соболезнования семье и сослуживцам. Он также подчеркнул, что власти Франции поддерживают раненых и их близких.

"Эта атака на наши силы, которые с 2015 года участвуют в борьбе с ИГИЛ, неприемлема. Их присутствие в Ираке строго соответствует борьбе с терроризмом. Война в Иране не может оправдать подобные нападения", — заявил он.

По словам командующего КРГ Сирвана Барзани, удар был нанесен по совместной базе пешмерга и французских войск в районе Махмур. Барзани рассказал местным СМИ, что он пришелся на военный полигон, используемый французскими войсками для консультирования бойцов пешмерги.

"Французские солдаты там не имеют никакого отношения к войне или конфликту. Они просто военные советники, законно находящиеся в Ираке", — сказал он.

Барзани назвал инцидент "несправедливым актом терроризма" и призвал иракское правительство предотвратить подобные нападения.

Ранее губернатор Эрбиля Омед Хошнау заявил, что в результате удара были ранены шесть французских солдат, четверо из которых были доставлены в больницу.

Он уверен, что удар был направлен именно против шестого подразделения в Махмуре, где французские силы дислоцированы вместе с бойцами Пешмерги. Из иракских военных никто не пострадал.

Буквально накануне еще одна база в Эрбиле была атакована дроном. Беспилотник нанес удар по лагерю Сингара, расположенному недалеко от международного аэропорта Эрбиля, где размещены 141 итальянский солдат в рамках операции "Прима Партика".

Эта миссия, интегрированная с возглавляемой США коалицией по борьбе с ИГИЛ и операциями НАТО в Ираке, сосредоточена на обучении, оказании помощи и поддержке курдских пешмерга и иракских сил, а также на логистических и защитных задачах.

На базе также дислоцируются и американские войска. В результате удара, как уверяют официальные лица, никто из солдат не пострадал только поражена техника.

Курдские СМИ и мониторинговые группы, такие как Rudaw, сообщили о почти 250 атаках беспилотников на регион Курдистана к полудню 12 марта, при этом более 200 ударов пришлись только по провинции Эрбиль, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека и 19 получили ранения в этом районе.

Дополнительные удары продолжались и 13 марта, в результате чего три беспилотника были перехвачены над Эрбилем и Сулейманией.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаки, но они широко приписываются проиранским ополченцам в рамках "Оси сопротивления", являющейся частью многофронтового ответа Тегерана на массированные авиаудары США и Израиля по Ирану, начавшиеся 28 февраля, в которых участвовало более 2000 беспилотников и 600 ракет.

Напомним, на западе Ирака потерпел катастрофу американский военный самолет-заправщик Boeing KC-135 Stratotanker.

Также сообщалось, что в Белом доме раскритиковали новость о том, что Иран может атаковать США. Более того, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Итран "практически на грани поражения".