Офіцерське звання та служба за фахом: що зміниться для мобілізованих IT-фахівців

Військовослужбовці з компетенціями у сфері IT тепер зможуть отримувати офіцерське звання і працювати на посадах цифрової трансформації армії.

Відповідний указ №214/2026, який вносить зміни до "Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ", підписав президент України Володимир Зеленський, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Що зміниться?

IT-фахівці, які призвані до ЗСУ і проходять службу, можуть отримати офіцерське звання "молодший лейтенант" після добору на посади фахівців із цифрової трансформації.

Рішення про присвоєння первісного офіцерського звання ухвалює глава Міноборони. Після погодження кандидатури заступником міністра з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації видається відповідний наказ оборонного відомства.

Призначення, переведення або переміщення по службі для спеціалістів із цифрової трансформації відбуватиметься з урахуванням спеціальних процедур, визначених Міноборони.

Як відбуватиметься відбір?

Відбір кандидатів на посади IT-фахівців передбачено у два етапи:

Спочатку командири у військових частинах проводитимуть первинний відбір серед мобілізованих військовослужбовців.

Потім справа за Міністерством оборони: перевірка документів, відповідності вимогам і за потреби співбесіда з представниками Директорату цифрової трансформації.

Після успішного відбору військовослужбовцю присвоюється звання молодшого лейтенанта, і він призначається на IT-посаду.

Чому це важливо?

Оскільки війна потребує технологічних рішень, нові норми дають змогу системно залучати до розбудови Сил оборони людей із досвідом в IT, інженерії та технологіях. Це допоможе впроваджувати цифрові рішення в армії та посилювати технологічну перевагу України на полі бою.

