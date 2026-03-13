Офицерское звание и служба по специальности: что изменится для мобилизованных IT-специалистов

Военнослужащие с компетенциями в сфере IT теперь смогут получать офицерское звание и работать на должностях цифровой трансформации армии.

Соответствующий указ №214/2026, который вносит изменения в "Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ", подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Что изменится?

IT-специалисты, призванные в ВСУ и проходящие службу, могут получить офицерское звание "младший лейтенант" после отбора на должности специалистов по цифровой трансформации.

Решение о присвоении первоначального офицерского звания принимает глава Минобороны. После согласования кандидатуры заместителем министра по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации выдается соответствующий приказ оборонного ведомства.

Назначение, перевод или перемещение по службе для специалистов по цифровой трансформации будет производиться с учетом специальных процедур, определенных Минобороны.

Как будет проходить отбор?

Отбор кандидатов на должности IT-специалистов предусмотрен в два этапа:

Сначала командиры в воинских частях будут проводить первичный отбор среди мобилизованных военнослужащих.

Затем дело за Министерством обороны: проверка документов, соответствия требованиям и при необходимости собеседование с представителями Директората цифровой трансформации.

После успешного отбора военнослужащему присваивается звание младшего лейтенанта, и он назначается на IT-должность.

Почему это важно?

Поскольку война требует технологических решений, новые нормы позволяют системно привлекать к развитию Сил обороны людей с опытом в IT, инженерии и технологиях. Это поможет внедрять цифровые решения в армии и усиливать технологическое преимущество Украины на поле боя.

Напомним, "Дія" обновила правила бронирования сотрудников ОПК и критически важных для обороны предприятий. Теперь, даже при неурегулированном мобилизационном статусе сотрудника работодатель может забронировать его в течение 45 дней.

Также сообщалось, что Министерство обороны Украины вводит новую систему закупок дронов для Вооруженных сил, чтобы на 100% устранить влияние субъективного человеческого фактора