"Готелі переповнені": іноземці приїжджають до Києва за технологіями протидії БпЛА, — Луценко

Серед іноземних фахівців та представників різних держав різко зріс інтерес до українських технологій протидії безпілотникам. За словами військовослужбовця та колишнього народного депутата Ігоря Луценка, столицю відвідує дедалі більше іноземців, які прагнуть ознайомитися з українським досвідом у сфері дронової оборони.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook та зауважив, що нині у Києві спостерігається справжній "ажіотаж" навколо українських розробок у сфері безпілотних технологій. За його словами, готелі столиці буквально заповнені іноземними делегаціями, які терміново цікавляться можливостями української дронової оборонки. Масштаб інтересу він порівняв із "золотою лихоманкою".

На думку військовослужбовця, нинішня ситуація відкриває для України унікальне історичне вікно можливостей впливати на глобальні процеси.

"Ще ніколи, з часів княжої Русі, ми не мали такої можливості впливати на світові процеси. Ще ніколи, з часів Сагайдачного, українське військо не було настільки сильним. Через біль і приниження, через втрату коштовних військових активів та цінних інфраструктурних підприємств лідери цього світу переконалися, що в українців – і тільки в українців – є найкращі рішення проти сучасних викликів. Дешеві, масові, зручні", — написав він.

Зокрема, значний прорив, за його словами, відбувся у сфері боротьби з ударними безпілотниками. Тривалий період атак дронів-камікадзе змусив Україну фактично виробити власну систему протидії таким загрозам. Йдеться про поєднання різних елементів — від радарів і систем виявлення до використання дронів-перехоплювачів та інтеграції цих технологій у комплексну систему оборони.

Крім того, Луценко зазначив, що саме у напрямку протидії глибоким ударам безпілотників Україна нині має значний практичний досвід, якого бракує багатьом іншим державам. За його словами, подібні рішення поки що не мають ані російські сили, ані більшість країн світу.

Він також звернув увагу, що активніше цікавитися такими технологіями держави почали після ескалації конфліктів на Близькому Сході, зокрема між Ізраїль та Іран. Саме використання ударних дронів у цих війнах змусило багато країн переосмислити рівень власного захисту від подібних загроз.

"Над сусідами Ірану аж з 2019 року висить загроза ударних БПЛА, після перших атак Тегерану цими засобами по нафтопереробці Перської затоки. Але арабські країни на належну протидію до сих пір і близько не спромоглися, і тепер звертаються про допомогу. До нас, у Київ. Виявилося, що серед країн європейської цивілізації ми у цьому найкращі. Така реальність. І це тільки один з вимірів високих технологій, якими ми все глибше володіємо. Далі буде значно, значно більше", — написав військовий.

Водночас військовослужбовець критично оцінив роль державних структур у появі таких технологічних рішень. На його переконання, значна частина інновацій виникла завдяки ініціативі військових на передовій — командирів підрозділів та інженерних команд, які експериментували з новими підходами безпосередньо в умовах бойових дій.

Він додав, що певну роль у розвитку галузі відіграли й державні закупівлі безпілотників, а також підтримка приватного сектору, який швидко адаптувався до потреб війни. Крім того, окремі грантові програми сприяли появі нових технологічних проєктів у сфері оборони.

Наприкінці допису, Луценко наголосив, що попри величезну ціну, яку країна заплатила за цей досвід, Україна поступово формує репутацію одного з ключових гравців у сфері сучасних військових технологій.

"Шлях опору російській навалі, котрий ми почали після Майдану з дробовиками та пістолетами — вдало підхопили, приєдналися численні наші талановиті співвітчизники. І те, що ми бачимо зараз – це лише світанок нової ери. Епоха роботизованих систем лише починається. Скоро світ відкриє нові виміри українства у цій сфері", — зауважив він.

Також Фокус писав, що Україна відкриває союзникам доступ до великого масиву даних про бойові дії, накопичених під час повномасштабної війни, щоб допомогти у розробці систем штучного інтелекту для безпілотників. Очікується, що цей досвід дозволить швидше створювати технології автономного управління дронами та вдосконалювати сучасні бойові системи.

Варто зазначити, що ще у 2025 році Сполучені Штати не підтримали пропозицію України застосувати її напрацювання для перехоплення іранських безпілотників, попри значний бойовий досвід українських військових у протидії таким атакам. Однак згодом, на тлі різкого посилення ударів іранських дронів, які спричинили суттєві втрати серед союзників у регіоні, американська сторона все ж звернулася до Києва по допомогу.