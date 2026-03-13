"Отели переполнены": иностранцы приезжают в Киев за технологиями противодействия БпЛА, — Луценко

Среди иностранных специалистов и представителей разных государств резко возрос интерес к украинским технологиям противодействия беспилотникам. По словам военнослужащего и бывшего народного депутата Игоря Луценко, столицу посещает все больше иностранцев, которые стремятся ознакомиться с украинским опытом в сфере дроновой обороны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook и отметил, что сейчас в Киеве наблюдается настоящий "ажиотаж" вокруг украинских разработок в сфере беспилотных технологий. По его словам, гостиницы столицы буквально заполнены иностранными делегациями, которые срочно интересуются возможностями украинской дроновой оборонки. Масштаб интереса он сравнил с "золотой лихорадкой".

По мнению военнослужащего, нынешняя ситуация открывает для Украины уникальное историческое окно возможностей влиять на глобальные процессы.

"Еще никогда, со времен княжеской Руси, мы не имели такой возможности влиять на мировые процессы. Еще никогда, со времен Сагайдачного, украинское войско не было настолько сильным. Через боль и унижение, через потерю ценных военных активов и ценных инфраструктурных предприятий лидеры этого мира убедились, что у украинцев — и только у украинцев — есть лучшие решения против современных вызовов. Дешевые, массовые, удобные", — написал он.

В частности, значительный прорыв, по его словам, произошел в сфере борьбы с ударными беспилотниками. Длительный период атак дронов-камикадзе заставил Украину фактически выработать собственную систему противодействия таким угрозам. Речь идет о сочетании различных элементов — от радаров и систем обнаружения до использования дронов-перехватчиков и интеграции этих технологий в комплексную систему обороны.

Кроме того, Луценко отметил, что именно в направлении противодействия глубоким ударам беспилотников Украина сейчас имеет значительный практический опыт, которого не хватает многим другим государствам. По его словам, подобные решения пока не имеют ни российские силы, ни большинство стран мира.

Он также обратил внимание, что активнее интересоваться такими технологиями государства начали после эскалации конфликтов на Ближнем Востоке, в частности между Израилем и Ираном. Именно использование ударных дронов в этих войнах заставило многие страны переосмыслить уровень собственной защиты от подобных угроз.

"Над соседями Ирана аж с 2019 года висит угроза ударных БПЛА, после первых атак Тегерана этими средствами по нефтепереработке Персидского залива. Но арабские страны на должное противодействие до сих пор и близко не сподобились, и теперь обращаются за помощью. К нам, в Киев. Оказалось, что среди стран европейской цивилизации мы в этом лучшие. Такова реальность. И это только одно из измерений высоких технологий, которыми мы все глубже владеем. Дальше будет значительно, значительно больше", — написал военный.

В то же время военнослужащий критически оценил роль государственных структур в появлении таких технологических решений. По его убеждению, значительная часть инноваций возникла благодаря инициативе военных на передовой — командиров подразделений и инженерных команд, которые экспериментировали с новыми подходами непосредственно в условиях боевых действий.

Он добавил, что определенную роль в развитии отрасли сыграли и государственные закупки беспилотников, а также поддержка частного сектора, который быстро адаптировался к потребностям войны. Кроме того, отдельные грантовые программы способствовали появлению новых технологических проектов в сфере обороны.

В конце сообщения, Луценко отметил, что несмотря на огромную цену, которую страна заплатила за этот опыт, Украина постепенно формирует репутацию одного из ключевых игроков в сфере современных военных технологий.

"Путь сопротивления российскому нашествию, который мы начали после Майдана с дробовиками и пистолетами — удачно подхватили, присоединились многочисленные наши талантливые соотечественники. И то, что мы видим сейчас — это лишь рассвет новой эры. Эпоха роботизированных систем только начинается. Скоро мир откроет новые измерения украинства в этой сфере", — отметил он.

Также Фокус писал, что Украина открывает союзникам доступ к большому массиву данных о боевых действиях, накопленных во время полномасштабной войны, чтобы помочь в разработке систем искусственного интеллекта для беспилотников. Ожидается, что этот опыт позволит быстрее создавать технологии автономного управления дронами и совершенствовать современные боевые системы.

Стоит отметить, что еще в 2025 году Соединенные Штаты не поддержали предложение Украины применить ее наработки для перехвата иранских беспилотников, несмотря на значительный боевой опыт украинских военных в противодействии таким атакам. Однако впоследствии, на фоне резкого усиления ударов иранских дронов, которые повлекли существенные потери среди союзников в регионе, американская сторона все же обратилась к Киеву за помощью.