Сектор стратегічних ядерних сил РФ: як українські кіберфахівці знайшли таємні документи

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кіберфахівці та OSINT-волонтери провели багато успішних багаторівневих розвідувальних операцій. І зараз вони розповіли, як їм вдалось знайти таємну інформацію про російські ядерні сили.

Документація біла здобута в ході взаємодії кіберфахівців та OSINT-аналітиків ще протягом 2024 року, а станом на 2025 рік оперативно-розвідувальні спроможності операції були вичерпані і тому станом на 2026 рік аналітики Міжнародної розвідувальної спільноти Inform Napalm розкрили деякі деталі.

В операції брали участь аналітики Ukrainian Militant, кіберфахівці зі складу 256-ї Кібер Штурмової Дивізії та волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Операція складалась з даних від HUMINT-джерел, попереднього OSINT-аналізу та подальшої CYBINT-складової для отримання даних, які неможливо здобути з відкритих джерел, зокрема про архітектуру програмних інструментів, які використовується під час розробки, а також випробувань систем стратегічних ядерних сил РФ і як в цих процесах задіяні частини російської зовнішньої розвідки. Вся інформація оперативно надавалась Силам оборони України.

Як кіберфахівці здобули інформацію про сектор стратегічних ядерних сил РФ

Кіберфахівці одразу зазначають, що у розвідці рідко трапляються документи, які одразу дають кілька шарів інформації. Один аркуш показує замовника, другий відкриває виконавця, третій пояснює бюджет, четвертий раптом підсвічує конкретний програмний продукт. Саме так працює пакет документів по НИР з шифром "Полюс-24", який дозволяє побачити фрагмент російської оборонно-наукової кооперації на стику військової науки, спеціального програмного забезпечення та структур, пов'язаних із зовнішньою розвідкою РФ.

У документах, здобутих кіберфахівцями та волонтерами в 2024 році фігурувало АНО "ЦП СЯС АВН", тобто структура, пов’язана з проблематикою стратегічних ядерних сил РФ. Уже сама ця назва задає високий рівень чутливості.

Далі з'являється шифр НИР "Полюс-24", посилання на технічне завдання, етап робіт, проміжні випробування модулів СПО, а також розрахунки по трудомісткості, зарплатах, накладних витратах і ліцензії на використання вихідних кодів стороннього програмного продукту.

Важливий вузол у цій історії, технічне завдання. У документі (PDF) прямо зазначено: "Тактико-техническое задание №179/493 ФКУ "В/ч 33949" от 21.02.2024". Для аналітика це ключовий момент. ТТЗ визначає рамку всієї роботи: хто ставить задачу, у яких межах її треба виконати, за якими вимогами та для якого ланцюга. Якщо "Полюс-24" виконується за ТТЗ від в/ч 33949, то ця військова частина є важливим елементом ланцюга управління проєктом.

Після цього починається справжня розвідка по відкритих джерелах. ФКУ "Войсковая часть 33949" справді присутня у відкритих російських реєстрах. Для неї вказані ІНН 7728124452, ОГРН 1037728030306, дата реєстрації 23 квітня 1993 року, юридична адреса в Москві, провулок Колпачний, 11, корпус 1. У реєстровому профілі також зазначено основний вид діяльності, пов'язаний із забезпеченням воєнної безпеки, та чинного командира, Павла Олександровича Іванова, із датою вступу на посаду 1 лютого 2024 року.

Новий командир з’являється 1 лютого 2024 року, технічне завдання видається 21 лютого 2024 року, держконтракт оформлюється 19 квітня 2024 року. Така послідовність дат дозволяє побачити оформлений цикл запуску робіт.

Ще цікавіше стає після порівняння з незалежними розслідуваннями. У низці публікацій в/ч 33949 прямо пов’язують зі Службою зовнішньої розвідки РФ, зокрема з напрямом нелегальної розвідки. Це зовнішня атрибуція, яка повторюється в журналістських розслідуваннях. Для OSINT цього достатньо, щоб оцінювати в/ч 33949 як частину контексту СЗР і працювати з нею саме в цій логіці.

"Саме тут "Полюс-24" починає звучати по-іншому. Ми вже бачимо не просто НИР у середовищі, пов’язаному зі стратегічними ядерними силами, а роботу, поставлену на виконання за технічним завданням від військової частини, яку зовнішні джерела асоціюють зі СЗР РФ. У розвідувальній практиці це і є той момент, коли окремі фрагменти раптом починають складатися в єдину карту", — зазначають фахівці.

Також вони дізнались і про фінансову частину: у документах по "Полюс-24" зафіксована загальна ціна робіт на рівні близько 11 млн рублів. Розшифровка показує, що значна частина коштів іде на оплату праці, страхові внески, адміністративно-управлінські витрати та інші прямі витрати. Така структура характерна для інтелектуальної, програмної та розрахунково-випробувальної роботи, тому стає зрозуміло, що це проєкт, де головним ресурсом є фахівці, час, код і спеціалізовані інструменти.

Окремої уваги заслуговує згадка у документі про ліцензію на право використання вихідних кодів продукту "ЛАН.Обработка", який позиціонується як програмний комплекс для багатоступеневої та паралельної обробки даних. Серед заявлених можливостей, витяг і аналіз даних, OCR, ETL, інтелектуальний аналіз, модульна архітектура, API та масштабування під складні сценарії обробки інформації. Це добре пояснює, чому саме такий продукт міг бути використаний у проєкті, де фігурують модулі СПО та проміжні випробування.

Ще один промовистий блок, кадровий масштаб. У документах по етапу видно залучення 22 виконавців та трудомісткість у 5239 нормо-годин. Вона показує, що "Полюс-24" не був дрібним кабінетним завданням на кількох людей. Це командна робота з чітким ресурсним плануванням. Такі цифри допомагають оцінити реальний обсяг проєкту і відрізнити формальну наукову тему від функціонального елементу ширшого державного периметру.

У підсумку цей пакет документів дає одразу кілька цінних розвідувальних результатів. По-перше, ідентифіковано виконавця НИР. По-друге, зафіксовано шифр теми, часові рамки та номер технічного завдання. По-третє, встановлено зв’язок із в/ч 33949. По-четверте, висвітлено фінансову модель робіт. По-п’яте, виявлено використання конкретного програмного продукту, "ЛАН.Обработка", у середовищі проєкту.

Наостанок фахівці зазначають, що "Полюс-24" цікавий не стільки витоком таємних паперів, як прикладом того, як із кошторису (PDF), технічного завдання і рядка про ліцензію виростає карта системи, яка працює в інтересах держави-агресора.

Також вони кажуть, що російські внутрішні стратегічні системи є "прохідним двором" для кіберфахівців різних країн, особливо з України, і існує дуже висока ймовірність, що всі секрети РФ вже давно не є таємними, і саме тому ведення агресивної війни є "хибною стратегією, яка не тільки не призведе до досягнень поставлених цілей, а навпаки – раз за разом призводить до тактичних поразок, що врешті призведуть до стратегічного краху".

