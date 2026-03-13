Сектор стратегических ядерных сил РФ: как украинские киберспециалисты нашли секретные документы

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину киберспециалисты и OSINT-волонтеры провели много успешных многоуровневых разведывательных операций. И сейчас они рассказали, как им удалось найти тайную информацию о российских ядерных силах.

Документация была добыта в ходе взаимодействия киберспециалистов и OSINT-аналитиков еще в течение 2024 года, а по состоянию на 2025 год оперативно-разведывательные возможности операции были исчерпаны и поэтому по состоянию на 2026 год аналитики Международного разведывательного сообщества Inform Napalm раскрыли некоторые детали.

В операции принимали участие аналитики Ukrainian Militant, киберспециалисты из состава 256-й Кибер Штурмовой Дивизии и волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Операция состояла из данных от HUMINT-источников, предварительного OSINT-анализа и дальнейшей CYBINT-составляющей для получения данных, которые невозможно получить из открытых источников, в частности об архитектуре программных инструментов, которые используется при разработке, а также испытаний систем стратегических ядерных сил РФ и как в этих процессах задействованы части российской внешней разведки. Вся информация оперативно предоставлялась Силам обороны Украины.

Как киберспециалисты получили информацию о секторе стратегических ядерных сил РФ

Киберспециалисты сразу отмечают, что в разведке редко встречаются документы, которые сразу дают несколько слоев информации. Один лист показывает заказчика, второй открывает исполнителя, третий объясняет бюджет, четвертый вдруг подсвечивает конкретный программный продукт. Именно так работает пакет документов по НИР с шифром "Полюс-24", который позволяет увидеть фрагмент российской оборонно-научной кооперации на стыке военной науки, специального программного обеспечения и структур, связанных с внешней разведкой РФ.

В документах, добытых киберспециалистами и волонтерами в 2024 году фигурировало АНО "ЦП СЯС АВН", то есть структура, связанная с проблематикой стратегических ядерных сил РФ. Уже само это название задает высокий уровень чувствительности.

Далее появляется шифр НИР "Полюс-24", ссылка на техническое задание, этап работ, промежуточные испытания модулей СПО, а также расчеты по трудоемкости, зарплатам, накладным расходам и лицензии на использование исходных кодов стороннего программного продукта.

Важный узел в этой истории, техническое задание. В документе (PDF) прямо указано: "Тактико-техническое задание №179/493 ФКУ "В/ч 33949" от 21.02.2024". Для аналитика это ключевой момент. ТТЗ определяет рамку всей работы: кто ставит задачу, в каких рамках ее надо выполнить, по каким требованиям и для какой цепи. Если "Полюс-24" выполняется по ТТЗ от в/ч 33949, то эта воинская часть является важным элементом цепи управления проектом.

После этого начинается настоящая разведка по открытым источникам. ФКУ "Войсковая часть 33949" действительно присутствует в открытых российских реестрах. Для нее указаны ИНН 7728124452, ОГРН 1037728030306, дата регистрации 23 апреля 1993 года, юридический адрес в Москве, переулок Колпачный, 11, корпус 1. В реестровом профиле также указан основной вид деятельности, связанный с обеспечением военной безопасности, и действующий командир, Павел Александрович Иванов, с датой вступления в должность 1 февраля 2024 года.

Новый командир появляется 1 февраля 2024 года, техническое задание выдается 21 февраля 2024 года, госконтракт оформляется 19 апреля 2024 года. Такая последовательность дат позволяет увидеть оформленный цикл запуска работ.

Еще интереснее становится после сравнения с независимыми расследованиями. В ряде публикаций в/ч 33949 прямо связывают со Службой внешней разведки РФ, в частности с направлением нелегальной разведки. Это внешняя атрибуция, которая повторяется в журналистских расследованиях. Для OSINT этого достаточно, чтобы оценивать в/ч 33949 как часть контекста СВР и работать с ней именно в этой логике.

"Именно здесь "Полюс-24" начинает звучать по-другому. Мы уже видим не просто НИР в среде, связанной со стратегическими ядерными силами, а работу, поставленную на выполнение по техническому заданию от воинской части, которую внешние источники ассоциируют с СВР РФ. В разведывательной практике это и есть тот момент, когда отдельные фрагменты вдруг начинают складываться в единую карту", — отмечают специалисты.

Также они узнали и о финансовой части: в документах по "Полюс-24" зафиксирована общая цена работ на уровне около 11 млн рублей. Расшифровка показывает, что значительная часть средств идет на оплату труда, страховые взносы, административно-управленческие расходы и другие прямые затраты. Такая структура характерна для интеллектуальной, программной и расчетно-испытательной работы, поэтому становится понятно, что это проект, где главным ресурсом являются специалисты, время, код и специализированные инструменты.

Отдельного внимания заслуживает упоминание в документе о лицензии на право использования исходных кодов продукта "ЛАН.Обработка", который позиционируется как программный комплекс для многоступенчатой и параллельной обработки данных. Среди заявленных возможностей, извлечение и анализ данных, OCR, ETL, интеллектуальный анализ, модульная архитектура, API и масштабирование под сложные сценарии обработки информации. Это хорошо объясняет, почему именно такой продукт мог быть использован в проекте, где фигурируют модули СПО и промежуточные испытания.

Еще один красноречивый блок, кадровый масштаб. В документах по этапу видно привлечение 22 исполнителей и трудоемкость в 5239 нормо-часов. Она показывает, что "Полюс-24" не был мелкой кабинетной задачей на нескольких человек. Это командная работа с четким ресурсным планированием. Такие цифры помогают оценить реальный объем проекта и отличить формальную научную тему от функционального элемента более широкого государственного периметра.

В итоге этот пакет документов дает сразу несколько ценных разведывательных результатов. Во-первых, идентифицирован исполнитель НИР. Во-вторых, зафиксирован шифр темы, временные рамки и номер технического задания. В-третьих, установлена связь с в/ч 33949. В-четвертых, освещена финансовая модель работ. В-пятых, выявлено использование конкретного программного продукта, "ЛАН.Обработка", в среде проекта.

Напоследок специалисты отмечают, что "Полюс-24" интересен не столько утечкой тайных бумаг, как примером того, как из сметы (PDF), технического задания и строки о лицензии вырастает карта системы, которая работает в интересах государства-агрессора.

Также они говорят, что российские внутренние стратегические системы являются "проходным двором" для киберспециалистов разных стран, особенно из Украины, и существует очень высокая вероятность, что все секреты РФ уже давно не являются тайными, и именно поэтому ведение агрессивной войны является "ошибочной стратегией, которая не только не приведет к достижению поставленных целей, а наоборот — раз за разом приводит к тактическим поражениям, которые в конце приведут к стратегическому краху".

Напомним, также Фокус объяснял, кто и как работает в Службе внешней разведки Украины — и почему именно она становится "глазами и ушами" президента за рубежом.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о масштабах производства российского военно-промышленного комплекса на 2025 год. По оценкам, Москва наращивает выпуск вооружений и делает ставку на дроны.