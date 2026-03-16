"Шахеди" РФ вдарили по житловій забудові в центрі Харкова: є постраждалі, — ОВА

Зранку 16 березня Збройні сили Російської Федерації атакували два північних райони Харкова, заявив міський голова Ігор Терехов. Мінімум три російських дрони долетіли до цілі, є постраждалі.

Внаслідок повітряного удару ЗС РФ по Харкову вибухало у Шевченківському та Київському районах, ідеться у дописі мера у Telegram-каналі. При цьому у Київському сталось відразу два влучання.

Інформація Терехова про наслідки російського обстрілу з'явилась у мережі о 3 год та о 8:59 16 березня. Міський голова повідомив, що на місце влучання виїхали спеціальні служби. Інших деталей про удар посадовець не написав.

Місцеві пабліки опублікували заблюрені кадри з Харкова — запис влучання дронів ЗС РФ. На одному з відео — стовп полум'я посеред двору багатоквартирного будинку. На іншому — задимленість над невказаним районом. Також уточнили, що вибило скління у багатоквартирних будинках у житлових кварталах "Баухаус" та "Фелічіта". Обидва ЖК — на межі Шевченківського та Київського районів Харків, на відстані 6 км вглиб міста.

Обстріл Харкова — деталі удару РФ 16 березня

Тим часом глава Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що над регіоном протягом минулої доби збили 12 дронів "Герань-2" ЗС РФ та ще 34 БпЛА різних типів. Крім того, посадовець уточнив, що через удар РФ по обласному центру постраждав 34-річний чоловік, який має гостру реакцію на стрес: йому надали допомогу. До всього, у Шевченківському районі пошкоджено три багатоквартирні будинки та є інші незначні руйнування.

Обстріл Харкова — Синєгубов про атаку дронів ЗС РФ 16 березня

Харківська обласна прокуратура зранку 16 березня повідомила деталі нічної атаки РФ на Харків та Харківську область. З'ясувалось, що у Київському районі міста дрон, ймовірно, "Герань-2" пошкодив два приватні житлові будинки. Атака сталась близько 3 год: про ранковий удар допису поки що немає. Інші населені пункти, постраждалі від удару РФ — це Золочів (атака FPV по житловому будинку), село Мартинове (одна постраждала), Черкаські Тишки (один постраждалий від FPV).

Зазначимо, Фокус писав про попередні обстріли Харкова, здійснені ЗС РФ. Одна з атак відбулась 11 березня. Згідно з даними місцевих органів влади, загинуло четверо людей, а близько семи отримали поранення. Ще один удар РФ по Харкову відбувся в ніч на 7 березня. Росіяни влучили по житловому будинку. На фото з місця подій — повністю зруйнований сегмент п'ятиповерхівки, внаслідок чого загинуло 11 українців.

Новина доповнюється…