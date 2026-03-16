"Шахеды" РФ ударили по жилой застройке в центре Харькова: есть пострадавшие, — ОВА

Утром 16 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали два северных района Харькова, заявил городской голова Игорь Терехов. Минимум три российских дрона долетели до цели, есть пострадавшие.

В результате воздушного удара ВС РФ по Харькову взрывалось в Шевченковском и Киевском районах, говорится в заметке мэра в Telegram-канале. При этом в Киевском произошло сразу два попадания.

Информация Терехова о последствиях российского обстрела появилась в сети в 3 часа и в 8:59 16 марта. Городской голова сообщил, что на место попадания выехали специальные службы. Других деталей об ударе чиновник не написал.

Местные паблики опубликовали заблюренные кадры из Харькова — запись попадания дронов ВС РФ. На одном из видео — столб пламени посреди двора многоквартирного дома. На другом — задымленность над неуказанным районом. Также уточнили, что выбило остекление в многоквартирных домах в жилых кварталах "Баухаус" и "Феличита". Оба ЖК — на границе Шевченковского и Киевского районов Харькова, на расстоянии 6 км вглубь города.

Обстрел Харькова — детали удара РФ 16 марта

Между тем глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал, что над регионом за прошедшие сутки сбили 12 дронов "Герань-2" ВС РФ и еще 34 БпЛА разных типов. Кроме того, чиновник уточнил, что из-за удара РФ по областному центру пострадал 34-летний мужчина, который имеет острую реакцию на стресс: ему оказали помощь. Ко всему, в Шевченковском районе повреждены три многоквартирных дома и есть другие незначительные разрушения.

Обстрел Харькова — Синегубов об атаке дронов ВС РФ 16 марта

Харьковская областная прокуратура утром 16 марта сообщила детали ночной атаки РФ на Харьков и Харьковскую область. Выяснилось, что в Киевском районе города дрон, вероятно, "Герань-2" повредил два частных жилых дома. Атака произошла около 3 часов: об утреннем ударе сообщения пока нет. Другие населенные пункты, пострадавшие от удара РФ — это Золочев (атака FPV по жилому дому), село Мартыново (одна пострадавшая), Черкасские Тишки (один пострадавший от FPV).

Отметим, Фокус писал о предыдущих обстрелах Харькова, совершенных ВС РФ. Одна из атак состоялась 11 марта. Согласно данным местных органов власти, погибло четыре человека, а около семи получили ранения. Еще один удар РФ по Харькову состоялся в ночь на 7 марта. Россияне попали по жилому дому. На фото с места событий — полностью разрушенный сегмент пятиэтажки, в результате чего погибло 11 украинцев.

