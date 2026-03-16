По Києву вперше вдарив дрон "Ланцет" ЗС РФ з ШІ: обійшов ППО на 200 км, — Defense Express (фото)

Зранку 16 березня Збройні сили Російської Федерації вдарили по Києву дроном "Ланцет" з "штучним інтелектом", повідомили аналітики медіа Defense Express. Дрон долетів до Монумента Незалежності у центрі столиці, і про це свідчать фото уламків з місця подій. Яким чином вдосконалений баражуючий боєприпас, чи дрон-камікадзе, "Ланцет" дістався до центру Києва?

Посеред на Майдані в центрі Києва виявили уламки ударного "Ланцета", заявили на Defense Express. Російський пристрій упав поруч з Монументом Незалежності, а на відео з місця подій — незначне задимлення навколо артоб'єкта. Аналітики наголосили, що з'явилась нова загроза, оскільки це вперше до Києва долетів вказаний тип БпЛА РФ. До всього, пристрій має систему "штучного інтелекту", яка дозволяє ефективно обходити перешкоди та рухатись автономно.

Аналітики опублікували фото уламків і написали з посиланням на власні джерела, що це саме "Ланцет" упав біля пам'ятника. Також зауважується, що не ясно, чи росіяни цілили по моменту, чи це випадковість. На зображення — характерні Х-подібні крила на уламках фюзеляжу. Крім того, помітили штовхаючий гвинт та фрагмент номера виробу — індекс RF.

Обстріл Києва — уламки дрона "Ланцет" ЗС РФ 16 березня Фото: Defense Express

Ще одне фото з іншого ракурсу показує червоні позначки на крилах. На цій підставі аналітики пояснили, що "Ланцет" справді працював з використанням ШІ та діяв у складі рою, оскільки такі позначки допомагають іншим пристроям рухатись в групі. Крім того, ймовірно, вони використовували mesh-модеми для радіозв'язку. У такому випадку дрон ЗС РФ мав "автономну навігацію", самостійно шукав ціль та завдавав ударів без участі оператора, ідеться у статті.

Обстріл Києва — червоні позначки на крилах дрона "Ланцет" ЗС РФ 16 березня Фото: Defense Express

На Defense Express звернули увагу, що зазвичай російські "Ланцети" несуть 3 кг вибухівки та літають на відстань до 50 км, хоч ЗС РФ останнім часом вихвалялись, що можуть дістати на 90-136 км. При цьому до кордонів з РФ — близько 200 км, які дрони РФ здолали без проблем і не піддались засобам ППО, а до кордону Білорусі — близько 90 км. На думку аналітиків, головна мета удар російського БпЛА з 3 кг вибухівки — демонстрація українцям можливостей росіян. З іншого боку, на DE зробили ще один висновок: інцидент з автономним БпЛА на ШІ показує, що їх цілком може використати й Україна.

"З іншого боку, знімає будь-які застереження щодо автономізації українських далекобійних дронів", — підсумували аналітики.

Обстріл Києва — деталі

Монумент Незалежності, який потрапив під удар "Ланцета" ЗС РФ, розташований в центрі Майдану Незалежності і має висоту 61 м. Дані Google maps показують, що російський дрон, щоб дістатись до цілі, мав пролетіти 200 км від РФ (або 90 км від Білорусі), проминувши засоби ППО. Крім того, останні 10-20 км траєкторії пролягали безпосередньо над українською столицею.

Обстріл Києва — удар РФ по Монументу Незалежності 16 березня Фото: Google Maps

Повітряні сили ЗСУ о 10 год 16 березня розповіли про підсумки обстрілу 16 березня. З'ясувалось, що ЗС РФ застосували 211 БпЛА різних типів: у перелік — "Шахеди", "Гербери", "Італмас", а про "Ланцет" нічого не написано. Результативність ППО — збили 194 БпЛА, але є влучання 16 дронів на 10 локаціях. Водночас з'явився коментар фахівця з радіотехніки та радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестного. З його слів, "жодні "Ланцети" не можуть долетіти до Києва", а відшукані уламки навмисно скинули з "Шахеда" для "інформаційної спецоперації РФ". З думкою фахівця погодився керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, який спершу написав про "Ланцет" в Києві, а потім визнав, що це може бути провокація Кремля.

Зазначимо, Фокус писав про перебіг російського обстрілу Києва вночі та зранку 16 березня. З'ясувалось, що РФ використала дрони і також три-чотири ракети. Згідно з даними міського голови Віталія Кличка, є пошкодження будинків в центрі міста: про поранених даних не було.

Нагадуємо, попередній масований удар РФ по Києву відбувся дві доби тому в ніч на 14 березня з використанням сумарно 498 повітряних засобів ураження.