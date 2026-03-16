По Киеву впервые ударил дрон "Ланцет" ВС РФ с ИИ: обошел ПВО на 200 км, — Defense Express (фото)

Утром 16 марта Вооруженные силы Российской Федерации ударили по Киеву дроном "Ланцет" с "искусственным интеллектом", сообщили аналитики медиа Defense Express. Дрон долетел до Монумента Независимости в центре столицы, и об этом свидетельствуют фото обломков с места событий. Каким образом усовершенствованный барражирующий боеприпас, или дрон-камикадзе, "Ланцет" добрался до центра Киева?

Посреди на Майдане в центре Киева обнаружили обломки ударного "Ланцета", заявили на Defense Express. Российское устройство упало рядом с Монументом Независимости, а на видео с места событий — незначительное задымление вокруг артобъекта. Аналитики отметили, что появилась новая угроза, поскольку это впервые в Киев долетел указанный тип БпЛА РФ. Ко всему, устройство имеет систему "искусственного интеллекта", которая позволяет эффективно обходить препятствия и двигаться автономно.

Аналитики опубликовали фото обломков и написали со ссылкой на собственные источники, что это именно "Ланцет" упал возле памятника. Также отмечается, что не ясно, целились ли россияне по моменту, или это случайность. На изображение — характерные Х-образные крылья на обломках фюзеляжа. Кроме того, заметили толкающий винт и фрагмент номера изделия — индекс RF.

Обстрел Киева — обломки дрона "Ланцет" ВС РФ 16 марта Фото: Defense Express

Еще одно фото с другого ракурса показывает красные отметки на крыльях. На этом основании аналитики объяснили, что "Ланцет" действительно работал с использованием ИИ и действовал в составе роя, поскольку такие отметки помогают другим устройствам двигаться в группе. Кроме того, вероятно, они использовали mesh-модемы для радиосвязи. В таком случае дрон ВС РФ имел "автономную навигацию", самостоятельно искал цель и наносил удары без участия оператора, говорится в статье.

Обстрел Киева — красные отметки на крыльях дрона "Ланцет" ВС РФ 16 марта Фото: Defense Express

На Defense Express обратили внимание, что обычно российские "Ланцеты" несут 3 кг взрывчатки и летают на расстояние до 50 км, хотя ВС РФ в последнее время хвастались, что могут достать на 90-136 км. При этом до границ с РФ — около 200 км, которые дроны РФ преодолели без проблем и не поддались средствам ПВО, а до границы Беларуси — около 90 км. По мнению аналитиков, главная цель удара российского БпЛА с 3 кг взрывчатки — демонстрация украинцам возможностей россиян. С другой стороны, на DE сделали еще один вывод: инцидент с автономным БпЛА на ИИ показывает, что их вполне может использовать и Украина.

"С другой стороны, снимает любые предостережения относительно автономизации украинских дальнобойных дронов", — подытожили аналитики.

Обстрел Киева — детали

Монумент Независимости, который попал под удар "Ланцета" ВС РФ, расположен в центре Майдана Независимости и имеет высоту 61 м. Данные Google maps показывают, что российский дрон, чтобы добраться до цели, должен был пролететь 200 км от РФ (или 90 км от Беларуси), минуя средства ПВО. Кроме того, последние 10-20 км траектории пролегали непосредственно над украинской столицей.

Обстрел Киева — удар РФ по Монументу Независимости 16 марта Фото: Google Maps

Воздушные силы ВСУ в 10 ч 16 марта рассказали об итогах обстрела 16 марта. Выяснилось, что ВС РФ применили 211 БпЛА различных типов: в перечень — "Шахеды", "Герберы", "Италмас", а о "Ланцет" ничего не написано. Результативность ПВО — сбили 194 БпЛА, но есть попадания 16 дронов на 10 локациях. В то же время появился комментарий специалиста по радиотехнике и советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестного. По его словам, "никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева", а отысканные обломки намеренно сбросили с "Шахеда" для "информационной спецоперации РФ". С мнением специалиста согласился руководитель центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, который сначала написал о "Ланцете" в Киеве, а потом признал, что это может быть провокация Кремля.

Отметим, Фокус писал о ходе российского обстрела Киева ночью и утром 16 марта. Выяснилось, что РФ использовала дроны и также три-четыре ракеты. Согласно данным городского головы Виталия Кличко, есть повреждения домов в центре города: о раненых данных не было.

Напоминаем, предыдущий массированный удар РФ по Киеву состоялся двое суток назад в ночь на 14 марта с использованием суммарно 498 воздушных средств поражения.