ЗС РФ можуть застосувати до 9 мільйонів дронів у 2026 році: у ЄС розкрили плани Кремля

Росія може використати від семи до дев’яти мільйонів безпілотників уже у 2026 році. Таке різке нарощування виробництва дронів змушує країни Європи переглядати власну оборонну політику та швидше зміцнювати військові спроможності.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час виступу на форумі Europa Forum, передає видання "Радіо Свобода"

Як розповів під час виступу Кубілюс, Росія суттєво збільшує військові витрати та масштаби виробництва безпілотників. За його словами, якщо перерахувати російський оборонний бюджет за паритетом купівельної спроможності, то він становить близько 85% від сукупних витрат на оборону всіх країн Європейський Союз.

На цьому тлі Москва, за оцінками єврокомісара, може бути готовою застосувати від семи до дев’яти мільйонів дронів уже наступного року. Такий масштаб використання безпілотних систем, за його словами, є одним із ключових факторів, який змушує європейські країни активніше переосмислювати підходи до безпеки.

Відео дня

Крім того, Кубілюс наголосив, що повномасштабна війна Росії проти України показала принципово нову роль безпілотників на полі бою. Саме тому, на його думку, Європа має значно швидше нарощувати власні оборонні можливості, зокрема у сфері виробництва та використання дронів.

Водночас він застеріг, що на континенті не можна виключати подальшої ескалації з боку Москви. За словами єврокомісара, існує реальна ймовірність того, що Європа може зіткнутися з новими проявами російської агресії.

Окремо Кубілюс відзначив міжнародне визнання українського досвіду у сфері безпілотних технологій.

"Саудівська Аравія просить Україну допомогти у виробництві мільйонів перехоплювачів безпілотників. Якщо країни Перської затоки, армія США й Ізраїль визнають досконалість українського військового досвіду і їхньої оборонної промисловості, то яка наша стратегія?", — заявив він.

За його словами, військовий досвід України у сфері дронів також високо оцінюють у США та Ізраїлі. У зв’язку з цим єврокомісар закликав інтегрувати український оборонно-промисловий потенціал до європейської оборонної індустрії.

На його переконання, така співпраця є критично важливою для створення сильної та незалежної системи оборони Європи. Крім того, він запропонував включити Україну до архітектури майбутнього Європейського оборонного союзу разом із Великою Британією та Норвегією.

"Це зробило б нас сильнішими. І це було б хорошим кроком для України на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі", — додав він.

